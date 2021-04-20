***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.04.2021 16:38
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929646
BIST
16:331.374
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,55
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.386
En Düşük
1.357
16:338,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0650
|
8,1334
En Düşük
8,0681
16:339,7803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0413
|Açılış
|: 9,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,8174
En Düşük
9,7152
16:33461,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,85
|Açılış
|: 461,39
|
|Önceki Kapanış
|: 460,54
|
463,56
En Düşük
459,40
BIST En Aktif Hisseler16:32
|JANTS
|709,50
|48.633.421
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,14
|616.978
|% 10,00
|
|INVEO
|111,90
|32.162.561
|% 9,92
|
|ATLAS
|1,89
|15.228.806
|% 9,88
|
|OYAYO
|8,26
|20.954.803
|% 8,83
|
|FADE
|14,40
|40.817.228
|% -10,00
|
|KUTPO
|51,30
|52.042.120
|% -10,00
|
|SAMAT
|4,23
|17.559.458
|% -10,00
|
|MERIT
|170,10
|442.300
|% -10,00
|
|QNBFB
|42,30
|242.027
|% -10,00
|
|GARAN
|7,11
|1.258.216.078
|% 1,57
|
|EREGL
|18,25
|1.027.997.652
|% 0,50
|
|PETKM
|6,52
|875.367.278
|% -1,36
|
|EKGYO
|1,85
|664.342.354
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,32
|599.249.073
|% 0,55
|
|EKGYO
|1,85
|664.342.354
|% -0,54
|
|GARAN
|7,11
|1.258.216.078
|% 1,57
|
|TSKB
|1,26
|208.345.353
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,13
|341.045.346
|% 2,40
|
|PETKM
|6,52
|875.367.278
|% -1,36
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1097
|8,1124
|% 0,30
|
|Euro
|9,7750
|9,7812
|% 0,43
|
|Sterlin
|11,2850
|11,3416
|% 0,09
|
|Frank
|8,8232
|8,8763
|% 0,28
|
|Riyal
|2,1558
|2,1667
|% 0,30
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|0,85
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,70
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.108
|8,00
|
|Tam
|3.045
|3.122
|6,08
|
|Yarım
|1.472
|1.510
|2,94
|
|Çeyrek
|738
|755
|1,47
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,90
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,73
|6,73
|0,02
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|0,33
|