***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.04.2021 16:36
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Capital Group Companies, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930911
BIST
16:451.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 21,74
|Açılış
|: 1.344
|
|Önceki Kapanış
|: 1.345
|
1.370
En Düşük
1.344
16:458,3063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0625
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2700
|
8,4860
En Düşük
8,2673
16:4510,0360
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1036
|Açılış
|: 9,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2769
En Düşük
10,0034
16:45473,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -4,65
|Açılış
|: 473,62
|
|Önceki Kapanış
|: 478,27
|
485,04
En Düşük
472,40
BIST En Aktif Hisseler16:45
|SRVGY
|86,90
|4.931.957
|% 10,00
|
|ULAS
|4,84
|3.145.722
|% 10,00
|
|TRILC
|40,48
|44.141.008
|% 10,00
|
|EGPRO
|30,80
|13.942.529
|% 10,00
|
|MAALT
|193,60
|6.496.202
|% 10,00
|
|BJKAS
|7,88
|89.905.729
|% -9,94
|
|UMPAS
|1,58
|51.486
|% -9,71
|
|PEKGY
|1,23
|97.650.746
|% -9,56
|
|IDEAS
|66,10
|435.124
|% -7,94
|
|FENER
|31,32
|45.384.521
|% -7,01
|
|EREGL
|18,93
|1.110.306.158
|% 5,23
|
|THYAO
|11,65
|923.757.318
|% 3,37
|
|GWIND
|5,80
|856.176.562
|% 4,32
|
|GARAN
|7,07
|790.968.114
|% 0,00
|
|PETKM
|6,50
|767.920.829
|% 3,34
|
|GWIND
|5,80
|856.176.562
|% 4,32
|
|YKBNK
|2,09
|287.358.747
|% 0,48
|
|PETKM
|6,50
|767.920.829
|% 3,34
|
|GARAN
|7,07
|790.968.114
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,06
|644.229.774
|% 1,29
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3020
|8,3063
|% -0,75
|
|Euro
|10,0228
|10,0360
|% -1,02
|
|Sterlin
|11,4790
|11,5365
|% -0,89
|
|Frank
|9,0187
|9,0730
|% -1,15
|
|Riyal
|2,2045
|2,2155
|% -0,92
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-0,05
|
|Altın Gr.
|475
|475
|-3,51
|
|Cumhuriyet
|3.125
|3.172
|-20,00
|
|Tam
|3.108
|3.188
|-15,34
|
|Yarım
|1.502
|1.542
|-7,42
|
|Çeyrek
|753
|771
|-3,71
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,16
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-1,09
|
Seans Raporu
16:45
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