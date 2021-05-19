***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.05.2021 10:57
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936867
BIST
18:051.460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.466
En Düşük
1.460
18:058,4071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0523
|Açılış
|: 8,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3450
|
8,4238
En Düşük
8,3528
18:0510,2691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0571
|Açılış
|: 10,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1550
|
10,2924
En Düşük
10,2120
18:05503,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,08
|Açılış
|: 503,31
|
|Önceki Kapanış
|: 502,23
|
505,41
En Düşük
501,15
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|TMSN
|20,00
|23.691.933
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|TMPOL
|16,26
|4.940.005
|% 0,00
|
|RTALB
|21,92
|22.101.784
|% 0,00
|
|MZHLD
|29,30
|289.863
|% 0,00
|
|NUHCM
|54,00
|9.706.288
|% 0,00
|
|YGYO
|1,21
|15.046.946
|% 0,00
|
|PGSUS
|82,05
|313.330.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|KOZAL
|131,00
|1.542.043.782
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|THYAO
|13,35
|1.029.555.073
|% 0,00
|
|EREGL
|19,35
|861.106.750
|% 0,00
|
|GARAN
|8,08
|1.770.215.090
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|369.352.134
|% 0,00
|
|SISE
|8,06
|1.394.797.147
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|251.896.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,33
|806.067.130
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4029
|8,4071
|% 0,63
|
|Euro
|10,2639
|10,2691
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,8845
|11,9441
|% 0,56
|
|Frank
|9,3002
|9,3562
|% 0,34
|
|Riyal
|2,2347
|2,2459
|% 0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-7,36
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,93
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|12,00
|
|Tam
|3.298
|3.383
|11,35
|
|Yarım
|1.594
|1.636
|5,49
|
|Çeyrek
|800
|818
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|27,76
|27,79
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,50
|7,51
|-0,07
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|-0,86
|