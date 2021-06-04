***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.06.2021 15:57
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940177
BIST
16:171.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,68
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:178,6606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0419
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:1710,5503
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:17525,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 2,55
|Açılış
|: 525,99
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:17
|DOBUR
|13,90
|2.684.127
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.683.783
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|366.951.366
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,16
|35.188.825
|% 9,66
|
|EPLAS
|32,76
|11.722.430
|% 7,91
|
|PKENT
|2.691,00
|3.164.061
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|219,00
|4.954.705
|% -7,20
|
|THYAO
|14,05
|1.004.675.883
|% 0,43
|
|GARAN
|8,09
|773.250.408
|% 0,62
|
|KARSN
|3,96
|726.727.823
|% -5,94
|
|KOZAL
|120,60
|511.164.480
|% 1,26
|
|PETKM
|6,35
|510.720.275
|% 0,47
|
|KARSN
|3,96
|726.727.823
|% -5,94
|
|YKBNK
|2,20
|263.502.274
|% 0,00
|
|GARAN
|8,09
|773.250.408
|% 0,62
|
|BOBET
|4,23
|366.951.366
|% 9,87
|
|PETKM
|6,35
|510.720.275
|% 0,47
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6585
|8,6606
|% -0,48
|
|Euro
|10,5458
|10,5503
|% -0,19
|
|Sterlin
|12,2516
|12,3131
|% 0,11
|
|Frank
|9,5968
|9,6546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,44
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|15,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.521
|-2,00
|
|Tam
|3.447
|3.536
|-7,07
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-3,42
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,03
|
|B. Petrol
|71,68
|71,68
|0,37
|