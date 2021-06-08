***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2021 11:11
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940967
BIST
11:091.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,96
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:098,5961
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0165
|Açılış
|: 8,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:0910,4691
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0357
|Açılış
|: 10,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:09522,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,71
|Açılış
|: 522,22
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:09
|RODRG
|18,82
|2.017.872
|% 9,99
|
|ATATP
|31,94
|8.631.082
|% 9,99
|
|YESIL
|3,55
|2.887.971
|% 9,94
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|BTCIM
|12,45
|9.834.192
|% 6,87
|
|YAYLA
|3,90
|7.016.162
|% -7,80
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|METUR
|21,06
|8.330.245
|% -6,40
|
|FRIGO
|20,66
|7.237.135
|% -4,70
|
|KAPLM
|19,62
|2.537.534
|% -4,66
|
|GARAN
|8,29
|397.806.762
|% 0,00
|
|THYAO
|14,28
|305.009.328
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,80
|293.685.385
|% 1,20
|
|SASA
|34,98
|289.511.119
|% 3,55
|
|SISE
|8,25
|272.900.522
|% 0,73
|
|YKBNK
|2,24
|175.368.429
|% 0,00
|
|GARAN
|8,29
|397.806.762
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,99
|94.630.665
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,20
|44.379.732
|% 0,84
|
|SISE
|8,25
|272.900.522
|% 0,73
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5942
|8,5961
|% -0,19
|
|Euro
|10,4614
|10,4691
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,1047
|12,1654
|% -0,56
|
|Frank
|9,5249
|9,5822
|% -0,34
|
|Riyal
|2,2839
|2,2954
|% -0,25
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|