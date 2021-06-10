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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.06.2021 14:02



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DO & CO Aktiengesellschaft, Grup Yönetim Kurulu'nun üç üyeye çıkarılacağını duyurmaktadır. Attila Mark Doğudan, 10 Haziran 2021 tarihinde Denetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Attila Mark Doğudan, 14 yıldır grup içinde çeşitli yönetim fonksiyonlarında görev  almış olup son olarak Londra'daki British Airways sözleşmesinin  devralınmasından sorumluydu. Gelecekte Grup Yönetim Kurulu'nda İnsan  Kaynakları, Pazarlama ve Bilgi İşlem'den sorumlu olacaktır. 
Ayrıca Denetim Kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren şirketin iki CEO tarafından temsil edilmesine karar vermiştir.
Mag. Gottfried Neumeister, Denetim Kurulu tarafından Attila  Doğudan ile birlikte co-CEO olarak atanmıştır. Sayın Neumeister dokuz yıldır yönetim kurulunda ve daha öncesinde CCO / CFO olarak görev yapmaktaydı.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941707


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