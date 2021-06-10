***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.06.2021 14:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Grup Yönetim Kurulu'nun üç üyeye çıkarılacağını duyurmaktadır. Attila Mark Doğudan, 10 Haziran 2021 tarihinde Denetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Attila Mark Doğudan, 14 yıldır grup içinde çeşitli yönetim fonksiyonlarında görev almış olup son olarak Londra'daki British Airways sözleşmesinin devralınmasından sorumluydu. Gelecekte Grup Yönetim Kurulu'nda İnsan Kaynakları, Pazarlama ve Bilgi İşlem'den sorumlu olacaktır.
Ayrıca Denetim Kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren şirketin iki CEO tarafından temsil edilmesine karar vermiştir.
Mag. Gottfried Neumeister, Denetim Kurulu tarafından Attila Doğudan ile birlikte co-CEO olarak atanmıştır. Sayın Neumeister dokuz yıldır yönetim kurulunda ve daha öncesinde CCO / CFO olarak görev yapmaktaydı.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941707
BIST
14:281.454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.456
En Düşük
1.450
14:288,5255
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0644
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,5189
14:2810,3980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0690
|Açılış
|: 10,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3874
14:28514,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -6,78
|Açılış
|: 514,86
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
514,72
BIST En Aktif Hisseler14:26
|GSDDE
|6,71
|3.701.820
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,09
|3.884.416
|% 10,00
|
|BOBET
|4,87
|259.984.231
|% 9,93
|
|FENER
|36,34
|286.581.882
|% 9,39
|
|MZHLD
|47,28
|3.910.565
|% 8,09
|
|YESIL
|3,51
|57.418.916
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.089.184
|% -9,99
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|18.914.170
|% -9,95
|
|TKURU
|179,50
|5.027.231
|% -7,71
|
|KOZAL
|128,60
|1.681.150.619
|% 2,47
|
|THYAO
|14,42
|707.620.232
|% -0,96
|
|GARAN
|8,37
|624.216.224
|% 0,12
|
|KOZAA
|16,44
|419.939.597
|% 0,86
|
|ATATP
|32,52
|334.530.569
|% -7,40
|
|EKGYO
|2,08
|270.508.423
|% 1,96
|
|YKBNK
|2,28
|176.133.381
|% 0,44
|
|GARAN
|8,37
|624.216.224
|% 0,12
|
|IHLGM
|1,25
|79.844.162
|% 0,81
|
|BOBET
|4,87
|259.984.231
|% 9,93
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5228
|8,5252
|% -0,75
|
|Euro
|10,3919
|10,4003
|% -0,64
|
|Sterlin
|11,9921
|12,0523
|% -0,79
|
|Frank
|9,4896
|9,5468
|% -0,63
|
|Riyal
|2,2677
|2,2791
|% -0,69
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|-10,31
|
|Altın Gr.
|515
|515
|-6,31
|
|Cumhuriyet
|3.415
|3.467
|-40,00
|
|Tam
|3.395
|3.481
|-43,71
|
|Yarım
|1.641
|1.684
|-21,15
|
|Çeyrek
|823
|842
|-10,57
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,09
|
|B. Petrol
|72,45
|72,45
|0,23
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:41XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 72 artarak (% 0.18 ) 1, 553
-
14:41
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, TRKCM, THYAO
-
14:41XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 21 üstünde . İşlem hacmi 8, 644.00 milyon TL de
-
14:41FENER
Yüzde 9.39 oranında artışla 36.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 131, 559 adet işlem
-
14:40GSDDE
Yüzde 10.00 oranında artışla 6.71 lira fiyatla işlem gören hissede 551, 687 adet işlem