***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDO & CO Aktiengesellschaft, Grup Yönetim Kurulu'nun üç üyeye çıkarılacağını duyurmaktadır. Attila Mark Doğudan, 10 Haziran 2021 tarihinde Denetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştır. Attila Mark Doğudan, 14 yıldır grup içinde çeşitli yönetim fonksiyonlarında görev almış olup son olarak Londra'daki British Airways sözleşmesinin devralınmasından sorumluydu. Gelecekte Grup Yönetim Kurulu'nda İnsan Kaynakları, Pazarlama ve Bilgi İşlem'den sorumlu olacaktır.Ayrıca Denetim Kurulu, 10 Haziran 2021 tarihinden itibaren şirketin iki CEO tarafından temsil edilmesine karar vermiştir.Mag. Gottfried Neumeister, Denetim Kurulu tarafından Attila Doğudan ile birlikte co-CEO olarak atanmıştır. Sayın Neumeister dokuz yıldır yönetim kurulunda ve daha öncesinde CCO / CFO olarak görev yapmaktaydı.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941707BIST