***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 11:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944998
BIST
11:241.371
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:248,6966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0373
|Açılış
|: 8,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:2410,3510
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0466
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:24490,85
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,71
|Açılış
|: 490,85
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:24
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.818.680
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.401.463
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|3.172.636
|% 9,88
|
|AYCES
|66,95
|1.494.676
|% 7,81
|
|EUKYO
|6,66
|3.721.414
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,61
|9.639.924
|% -4,35
|
|NUGYO
|12,00
|790.597
|% -4,31
|
|YAPRK
|37,58
|3.924.258
|% -3,69
|
|GARAN
|8,30
|566.762.907
|% 0,61
|
|THYAO
|13,41
|326.322.692
|% 0,15
|
|KUTPO
|61,10
|215.714.221
|% 2,26
|
|EREGL
|18,18
|179.208.383
|% -0,49
|
|KRDMD
|6,74
|163.196.599
|% -0,88
|
|GARAN
|8,30
|566.762.907
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,90
|125.336.917
|% -1,04
|
|YKBNK
|2,17
|127.613.999
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,30
|159.130.198
|% -0,38
|
|THYAO
|13,41
|326.322.692
|% 0,15
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6927
|8,6966
|% -0,43
|
|Euro
|10,3442
|10,3510
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,9961
|12,0562
|% -0,47
|
|Frank
|9,3941
|9,4507
|% -0,51
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,34
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-4,68
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-3,11
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|-0,26
|