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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.06.2021 11:01



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944998


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KENT 247,50 131.423 % 10,00  
GEDIK 7,93 11.818.680 % 9,99  
INVEO 118,50 13.401.463 % 9,93  
SELVA 4,45 3.172.636 % 9,88  
AYCES 66,95 1.494.676 % 7,81  
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Sterlin 11,9961 12,0562 % -0,47  
Frank 9,3941 9,4507 % -0,51  
Riyal 2,3136 2,3252 % -0,34  
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Altın Ons 1.756 1.757 -4,68  
Altın Gr. 491 491 -3,11  
Cumhuriyet 3.260 3.309 -47,00  
Tam 3.245 3.327 -47,08  
Yarım 1.569 1.609 -22,77  
Çeyrek 787 805 -11,38  
Gümüş.Ons 25,73 25,77 -0,01  
Gümüş Gr. 7,20 7,21 -0,03  
B. Petrol 74,02 74,02 -0,26  
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