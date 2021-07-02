***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.07.2021 10:33
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945649
BIST
14:591.372
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,30
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.368
14:598,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0466
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,7230
En Düşük
8,6441
14:5910,2840
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0072
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3254
En Düşük
10,2510
14:59499,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 5,45
|Açılış
|: 499,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
500,47
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler14:57
|EUKYO
|6,60
|4.878.415
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|19.185.011
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.376.262
|% 9,91
|
|YAPRK
|36,42
|6.721.807
|% 9,83
|
|SELVA
|5,37
|13.389.730
|% 9,82
|
|METUR
|5,40
|56.276.436
|% -10,00
|
|KUTPO
|46,68
|58.064.191
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|424.462
|% -9,97
|
|DENGE
|2,36
|814.136
|% -9,92
|
|DIRIT
|3,86
|204.817
|% -9,18
|
|THYAO
|13,80
|935.482.142
|% 0,36
|
|KCHOL
|19,24
|550.398.765
|% 3,83
|
|ARCLK
|31,70
|549.729.785
|% 6,23
|
|KOZAL
|114,70
|357.054.925
|% -3,21
|
|PGSUS
|78,55
|271.811.023
|% 3,29
|
|EKGYO
|1,88
|157.695.115
|% -0,53
|
|PEKGY
|1,17
|88.127.396
|% 6,36
|
|THYAO
|13,80
|935.482.142
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,18
|125.914.767
|% -0,46
|
|KARSN
|3,72
|129.655.715
|% 1,64
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6949
|8,6969
|% 0,54
|
|Euro
|10,2788
|10,2855
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9136
|11,9734
|% 0,39
|
|Frank
|9,3573
|9,4137
|% 0,53
|
|Riyal
|2,3114
|2,3230
|% 0,52
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|7,54
|
|Altın Gr.
|500
|500
|5,79
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|17,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|25,84
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|12,50
|
|Çeyrek
|797
|816
|6,24
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,17
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,09
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|-0,34
|