***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2021 11:07
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947411
BIST
11:331.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,88
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.388
En Düşük
1.384
11:338,6843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0019
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6909
En Düşük
8,6528
11:3310,2694
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0051
|Açılış
|: 10,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2965
En Düşük
10,2291
11:33503,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,96
|Açılış
|: 503,91
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
504,44
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler11:33
|TUREX
|10,52
|17.985.097
|% 9,93
|
|AGYO
|2,29
|9.440.173
|% 9,57
|
|SELVA
|7,05
|21.785.625
|% 8,63
|
|TKURU
|258,90
|2.135.666
|% 8,28
|
|KNFRT
|19,87
|57.372.770
|% 6,43
|
|DENGE
|2,15
|133.408
|% -9,66
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|SNGYO
|4,72
|27.914.120
|% -5,03
|
|DARDL
|14,86
|12.550.777
|% -4,93
|
|EUKYO
|7,60
|9.332.633
|% -4,04
|
|GARAN
|8,72
|478.075.629
|% 1,28
|
|THYAO
|13,87
|230.391.130
|% -0,07
|
|AKBNK
|5,35
|226.439.238
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,24
|199.379.696
|% 0,90
|
|EREGL
|17,88
|191.758.630
|% -0,78
|
|YKBNK
|2,24
|199.379.696
|% 0,90
|
|PEKGY
|1,24
|95.071.100
|% -6,77
|
|GARAN
|8,72
|478.075.629
|% 1,28
|
|GWIND
|3,83
|172.522.045
|% 2,41
|
|AKBNK
|5,35
|226.439.238
|% -0,37
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6797
|8,6843
|% -0,02
|
|Euro
|10,2636
|10,2694
|% -0,05
|
|Sterlin
|11,9380
|11,9979
|% -0,10
|
|Frank
|9,3639
|9,4203
|% 0,07
|
|Riyal
|2,3061
|2,3176
|% -0,13
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|8,34
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.390
|38,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|37,66
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|18,21
|
|Çeyrek
|806
|825
|9,11
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,34
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,36
|0,05
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|0,55
|