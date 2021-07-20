***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.07.2021 17:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, The Goldman Sachs Group, Inc.'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951649
BIST
12:351.352
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -11,69
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.363
|
1.358
En Düşük
1.348
12:358,5746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0118
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,5989
En Düşük
8,5403
12:3510,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0404
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,1495
En Düşük
10,0416
12:35498,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,29
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 500,41
|
502,34
En Düşük
496,94
BIST En Aktif Hisseler12:35
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|PEGYO
|1,26
|962.303
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,85
|2.298.685
|% 0,00
|
|NTHOL
|3,99
|14.626.094
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|KARSN
|3,77
|35.332.655
|% 0,00
|
|SASA
|29,90
|420.817.989
|% 0,00
|
|THYAO
|12,73
|226.609.756
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,26
|146.389.561
|% 0,00
|
|KARYE
|9,68
|128.255.336
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,02
|63.716.220
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,27
|118.083.461
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,05
|53.012.626
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|66.046.923
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|221.034.597
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5649
|8,5746
|% -0,14
|
|Euro
|10,0916
|10,0997
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,6268
|11,6851
|% -0,67
|
|Frank
|9,2522
|9,3079
|% -0,67
|
|Riyal
|2,2745
|2,2859
|% -0,32
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-3,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-2,68
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,86
|-0,09
|
|B. Petrol
|69,72
|69,72
|1,10
|
Seans Raporu
12:35
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17:59
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EDIP, GLBMD, AKENR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:14
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