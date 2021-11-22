***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.11.2021 19:04
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979037
BIST
18:051.755
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 18,15
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.741
18:0511,3217
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0701
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,3387
En Düşük
10,9592
18:0512,7518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0441
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7656
En Düşük
12,3613
18:05663,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -5,13
|Açılış
|: 663,12
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
666,50
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|11,00
|39.294.842
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.601.980
|% 10,00
|
|DITAS
|27,72
|39.665.452
|% 10,00
|
|KONYA
|947,80
|161.389.565
|% 9,99
|
|FENER
|33,02
|247.933.030
|% 9,99
|
|IDEAS
|40,14
|27.518.051
|% -10,00
|
|BASGZ
|12,57
|490.084.017
|% -9,96
|
|MERCN
|11,12
|97.216.800
|% -9,96
|
|SEYKM
|16,22
|26.667.748
|% -9,08
|
|TGSAS
|17,35
|42.084.819
|% -7,47
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|SISE
|11,21
|1.522.260.627
|% -0,36
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|TSPOR
|9,14
|958.446.441
|% 6,53
|
|ODAS
|1,64
|514.194.931
|% 2,50
|
|YKBNK
|3,54
|940.871.196
|% -0,28
|
|KRDMD
|8,32
|1.284.647.209
|% 1,71
|
|GARAN
|11,94
|1.813.115.681
|% -0,91
|
|THYAO
|17,63
|2.592.674.813
|% 3,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3035
|11,3179
|% 0,59
|
|Euro
|12,7290
|12,7434
|% 0,28
|
|Sterlin
|15,1035
|15,1792
|% 0,15
|
|Frank
|12,0846
|12,1574
|% 0,13
|
|Riyal
|3,0042
|3,0192
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|-25,64
|
|Altın Gr.
|661
|661
|-7,43
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,61
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|0,03
|
|B. Petrol
|79,68
|79,68
|0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TETMT
Yüzde 9.98 oranında artışla 230.40 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 517 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, KOZAA, TCELL
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 93 artarak (% 0.77 ) 1, 554
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, KENT, BMSCH, DOBUR, FENER, KONYA, GESAN, DITAS, GSDHO, SRVGY
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDEAS, MERCN, BASGZ