***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2022 12:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009460
BIST
11:552.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 9,32
|Açılış
|: 2.046
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.054
En Düşük
2.043
11:5514,9690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1145
|Açılış
|: 14,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8800
|
14,9829
En Düşük
14,8075
11:5516,4558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1115
|Açılış
|: 16,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5186
En Düşük
16,3012
11:55959,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,01
|Açılış
|: 959,03
|
|Önceki Kapanış
|: 952,02
|
959,60
En Düşük
947,63
BIST En Aktif Hisseler11:53
|GRSEL
|10,96
|14.828.880
|% 9,93
|
|GZNMI
|20,48
|1.615.421
|% 9,93
|
|MEPET
|2,27
|7.538.808
|% 8,10
|
|ULUUN
|9,07
|98.291.870
|% 6,08
|
|FORMT
|1,06
|55.963.569
|% 6,00
|
|KRSTL
|6,12
|1.995.530
|% -10,00
|
|BRKO
|0,86
|32.674
|% -9,47
|
|ISSEN
|16,93
|9.591.027
|% -3,64
|
|SKTAS
|3,01
|7.792.890
|% -3,53
|
|MPARK
|28,96
|21.282.548
|% -3,47
|
|KRDMD
|15,47
|1.764.641.988
|% 0,65
|
|THYAO
|26,30
|1.642.332.398
|% 2,18
|
|SISE
|13,63
|1.087.355.498
|% 3,57
|
|EREGL
|34,62
|602.074.408
|% 0,00
|
|KOZAL
|146,50
|541.639.282
|% 2,23
|
|ODAS
|1,54
|243.582.874
|% 1,99
|
|KRDMD
|15,47
|1.764.641.988
|% 0,65
|
|SISE
|13,63
|1.087.355.498
|% 3,57
|
|THYAO
|26,30
|1.642.332.398
|% 2,18
|
|EKGYO
|2,11
|126.884.837
|% -0,47
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,9601
|14,9749
|% 0,81
|
|Euro
|16,4309
|16,4595
|% 0,70
|
|Sterlin
|19,4760
|19,5736
|% 0,68
|
|Frank
|15,9957
|16,0921
|% 0,78
|
|Riyal
|3,9769
|3,9968
|% 0,91
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-4,96
|
|Altın Gr.
|957
|957
|5,40
|
|Cumhuriyet
|6.356
|6.451
|156,00
|
|Tam
|6.327
|6.490
|179,28
|
|Yarım
|3.058
|3.140
|86,72
|
|Çeyrek
|1.534
|1.570
|43,36
|
|Gümüş.Ons
|25,86
|25,89
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,45
|0,07
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,89
|