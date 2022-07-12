***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.07.2022 15:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044933
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0333
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,4066
En Düşük
17,2391
12:3517,4328
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0159
|Açılış
|: 17,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,5082
En Düşük
17,3129
12:35960,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -7,15
|Açılış
|: 960,74
|
|Önceki Kapanış
|: 967,89
|
972,83
En Düşük
958,16
BIST En Aktif Hisseler12:35
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|ACSEL
|45,18
|4.563.522
|% 0,00
|
|ADEL
|23,88
|1.660.554
|% 0,00
|
|ADESE
|0,73
|12.191.425
|% 0,00
|
|AEFES
|30,60
|81.597.608
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,28
|29.275.406
|% 0,00
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,00
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 0,00
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2999
|17,3176
|% -0,19
|
|Euro
|17,4070
|17,4328
|% -0,09
|
|Sterlin
|20,5359
|20,6389
|% -0,22
|
|Frank
|17,5586
|17,6644
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5962
|4,6193
|% -0,30
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|-7,78
|
|Altın Gr.
|961
|961
|-7,18
|
|Cumhuriyet
|6.508
|6.607
|14,00
|
|Tam
|6.443
|6.596
|-41,00
|
|Yarım
|3.154
|3.226
|-20,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.610
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|18,97
|19,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,11
|
|B. Petrol
|100
|100
|-7,17
|
Seans Raporu
12:35
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-
17:55
FONET, IHAAS, DERIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:55
RUBNS, ISKUR, ISGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
BALAT, KLRHO, INTEM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:40
IZINV, EKIZ, RUBNS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:25
DERIM, KRONT, KLRHO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında