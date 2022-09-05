***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.09.2022 17:21
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Universal-Investment-Gesellschaft mit beschränkter Haftung'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060206
BIST
17:293.362
En Yüksek
|Değişim
|: 4,32%
|| 139,19
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.366
En Düşük
3.248
17:2918,2296
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0296
|Açılış
|: 18,2580
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
17:2918,1127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1346
En Düşük
17,9911
17:291.002,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,16
|Açılış
|: 1.002,52
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.005,42
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KRDMD
|12,88
|2.738.879.732
|% 9,99
|
|ICBCT
|7,93
|33.607.431
|% 9,99
|
|PETUN
|34,64
|40.416.077
|% 9,97
|
|VKING
|6,95
|2.563.876
|% 9,97
|
|VAKBN
|9,17
|1.849.431.470
|% 9,95
|
|MTRKS
|42,78
|51.313.223
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,15
|21.756.768
|% -9,94
|
|ULUSE
|131,10
|78.102.042
|% -7,94
|
|MOBTL
|2,27
|216.318.993
|% -6,97
|
|MIPAZ
|7,70
|58.050.134
|% -5,75
|
|YKBNK
|8,19
|10.609.806.400
|% 4,87
|
|THYAO
|75,55
|9.074.954.362
|% 5,22
|
|EREGL
|30,98
|7.781.797.858
|% 9,94
|
|GARAN
|25,44
|6.752.097.685
|% 4,35
|
|AKBNK
|14,24
|6.522.931.402
|% 9,29
|
|YKBNK
|8,19
|10.609.806.400
|% 4,87
|
|EKGYO
|4,39
|4.464.469.256
|% 8,40
|
|AKBNK
|14,24
|6.522.931.402
|% 9,29
|
|ISCTR
|9,60
|4.121.991.016
|% 8,60
|
|GARAN
|25,44
|6.752.097.685
|% 4,35
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2159
|18,2296
|% 0,16
|
|Euro
|18,1053
|18,1127
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,9139
|21,0188
|% 0,11
|
|Frank
|18,5019
|18,6134
|% 0,11
|
|Riyal
|4,8335
|4,8577
|% 0,14
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,39
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|0,39
|
|Cumhuriyet
|6.731
|6.833
|2,00
|
|Tam
|6.763
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.295
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.666
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|18,13
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,60
|10,62
|0,03
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|3,59
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 177, 59 artarak (% 5.08 ) 3, 672
-
17:44
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ZPLIB, ARTI
-
17:42BAYRK
Yüzde 8.09 oranında artışla 7.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 091, 564 adet işlem
-
17:41SKBNK
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 471, 958 adet işlem
-
17:40PRKME
Yüzde 9.14 oranında artışla 14.57 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 987, 896 adet işlem