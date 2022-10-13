***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 09:04
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Genel Kurul Toplantısı Tutanağı, orjinal hali olan Almanca versiyonu ve Almanca'dan Türkçe'ye çevrilmiş olan Türkçe tercümesiyle birlikte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071444
BIST
18:053.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.591
En Düşük
3.511
18:0518,5833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0184
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,5881
En Düşük
18,5039
18:0518,0513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0294
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,0811
En Düşük
17,9750
18:05997,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,21
|Açılış
|: 997,58
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
999,71
En Düşük
993,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AFYON
|4,79
|52.672.560
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,22
|17.775.943
|% 0,00
|
|AFYON
|4,79
|52.672.560
|% 0,00
|
|ADESE
|1,01
|66.948.806
|% 0,00
|
|AGESA
|27,18
|16.142.612
|% 0,00
|
|AGYO
|6,60
|39.798.525
|% 0,00
|
|AKCNS
|30,22
|17.775.943
|% 0,00
|
|THYAO
|85,10
|6.617.316.419
|% 0,00
|
|ASELS
|31,62
|3.081.925.201
|% 0,00
|
|SASA
|81,90
|2.818.253.608
|% 0,00
|
|SISE
|28,56
|2.339.738.683
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,20
|2.278.186.605
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,71
|225.958.509
|% 0,00
|
|KLGYO
|1,67
|217.937.486
|% 0,00
|
|DOHOL
|5,26
|634.409.948
|% 0,00
|
|ODAS
|7,79
|890.840.892
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5775
|18,5849
|% 0,11
|
|Euro
|18,0275
|18,0596
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,5252
|20,6282
|% -0,11
|
|Frank
|18,5523
|18,6640
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.668
|-4,98
|
|Altın Gr.
|997
|997
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.720
|6.782
|-11,00
|
|Yarım
|3.274
|3.315
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.640
|1.658
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|18,94
|18,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,33
|11,35
|-0,02
|
|B. Petrol
|92,38
|92,38
|-0,07
|