***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 15:31
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Bank of America Corporation'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076531
BIST
15:264.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 14,78
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
15:2618,6239
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0065
|Açılış
|: 18,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
15:2618,1934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0913
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
15:26971,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -8,43
|Açılış
|: 971,02
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler15:25
|KAREL
|23,32
|134.482.388
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|27.438.278
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|22.821.421
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.250.296
|% 9,98
|
|ERCB
|93,75
|53.154.399
|% 9,97
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|DMSAS
|8,28
|57.096.690
|% -7,49
|
|CMBTN
|403,00
|49.887.736
|% -6,65
|
|THYAO
|101,80
|7.524.708.118
|% 0,99
|
|TUPRS
|404,10
|4.110.467.899
|% 2,30
|
|ASELS
|35,00
|3.106.507.184
|% -2,45
|
|SASA
|135,80
|3.078.664.741
|% 7,44
|
|PETKM
|14,02
|2.035.242.774
|% 0,72
|
|EKGYO
|4,53
|1.177.639.369
|% -0,22
|
|YKBNK
|8,88
|1.731.678.414
|% -0,45
|
|ISCTR
|8,84
|1.521.574.133
|% -1,45
|
|IHLAS
|0,82
|129.980.347
|% -4,65
|
|PETKM
|14,02
|2.035.242.774
|% 0,72
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6186
|18,6225
|% 0,03
|
|Euro
|18,1761
|18,1864
|% -0,54
|
|Sterlin
|20,8360
|20,9405
|% -1,50
|
|Frank
|18,3089
|18,4192
|% -0,98
|
|Riyal
|4,9398
|4,9645
|% -0,04
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.621
|1.622
|-13,61
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-8,04
|
|Cumhuriyet
|6.527
|6.629
|-99,00
|
|Tam
|6.552
|6.609
|-68,00
|
|Yarım
|3.192
|3.231
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.601
|1.615
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,93
|18,96
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,37
|11,38
|-0,16
|
|B. Petrol
|95,27
|95,27
|-0,89
|