***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.11.2022 16:31
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Bank of America Corporation'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080381
BIST
17:544.677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 20,05
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.784
En Düşük
4.651
17:5418,6138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6430
En Düşük
18,5685
17:5419,3214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0500
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4900
|
19,4349
En Düşük
19,2248
17:541.061,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.061,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.068,40
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler17:52
|BURVA
|44,44
|33.969.929
|% 10,00
|
|CONSE
|11,44
|382.486.564
|% 10,00
|
|ALBRK
|3,08
|225.234.180
|% 10,00
|
|VBTYZ
|46,22
|86.960.542
|% 10,00
|
|MANAS
|55,60
|177.982.124
|% 9,99
|
|BASCM
|4,19
|778.812
|% -23,82
|
|MNDRS
|8,92
|140.898.723
|% -9,99
|
|ALCTL
|91,55
|375.239.409
|% -9,98
|
|ZEDUR
|31,38
|1.766.364
|% -9,98
|
|DOGUB
|8,60
|22.513.017
|% -9,95
|
|THYAO
|105,20
|9.666.661.352
|% -3,49
|
|YKBNK
|11,23
|8.277.942.510
|% 4,08
|
|ISCTR
|10,11
|6.878.541.072
|% 3,91
|
|AKBNK
|16,91
|6.589.063.233
|% 4,45
|
|EREGL
|37,24
|5.661.254.329
|% -0,96
|
|YKBNK
|11,23
|8.277.942.510
|% 4,08
|
|ISCTR
|10,11
|6.878.541.072
|% 3,91
|
|SKBNK
|2,38
|1.459.465.090
|% 1,71
|
|EKGYO
|5,58
|3.180.035.672
|% 0,36
|
|TSKB
|3,39
|1.771.271.853
|% 3,99
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6081
|18,6149
|% 0,07
|
|Euro
|19,3275
|19,3354
|% 0,33
|
|Sterlin
|22,0122
|22,1226
|% 0,06
|
|Frank
|19,6649
|19,7834
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,03
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.775
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.063
|-0,86
|
|Cumhuriyet
|7.096
|7.204
|11,00
|
|Tam
|7.047
|7.178
|-17,00
|
|Yarım
|3.422
|3.509
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.754
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,49
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,89
|12,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|92,29
|92,29
|-1,57
|
Seans Raporu
17:52
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17:59RNPOL
Yüzde 7.25 oranında artışla 20.12 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 610, 855 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKSEN, PGSUS, BIMAS
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 08 artarak (% 0.76 ) 4, 132
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, KLMSN, HKTM, YEOTK, MEDTR, MTRKS, SMRTG, VAKBN, ITTFH, PNLSN
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ZEDUR, MNDRS, DOGUB, KERVN, ALCTL, SNGYO