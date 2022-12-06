***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.12.2022 14:31
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Highbridge Capital Management LLC'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084765
BIST
17:225.013
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 55,65
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:2218,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:2219,5971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0483
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:221.064,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,06
|Açılış
|: 1.064,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:22
|BARMA
|122,10
|32.834.888
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|775.893.110
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|368.866.059
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|410.768.140
|% -9,98
|
|YESIL
|4,00
|11.938.476
|% -9,91
|
|EUREN
|75,55
|1.417.395.189
|% -9,79
|
|ALKA
|42,28
|359.850.134
|% -9,50
|
|KRDMD
|17,36
|12.920.681.155
|% 6,96
|
|THYAO
|136,80
|8.244.447.765
|% -1,30
|
|EREGL
|42,82
|6.563.448.374
|% 0,90
|
|SISE
|40,44
|4.742.144.821
|% 4,66
|
|AKBNK
|16,37
|3.971.909.408
|% 0,55
|
|KRDMD
|17,36
|12.920.681.155
|% 6,96
|
|EKGYO
|7,32
|3.863.286.124
|% 0,69
|
|ADESE
|1,85
|548.372.962
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,37
|3.971.909.408
|% 0,55
|
|ISCTR
|10,32
|2.283.422.063
|% 1,67
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6361
|18,6431
|% 0,03
|
|Euro
|19,5854
|19,5971
|% 0,25
|
|Sterlin
|22,6582
|22,7718
|% 0,14
|
|Frank
|19,7659
|19,8849
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9434
|4,9682
|% 0,01
|
|17:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,76
|
|Altın Gr.
|1.065
|1.065
|6,19
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.169
|7.217
|49,00
|
|Yarım
|3.472
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.741
|1.764
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,45
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|81,98
|81,98
|-0,70
|
Seans Raporu
17:22
daha fazla
-
17:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 47 artarak (% 1.25 ) 5, 385
-
17:36XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 101, 244.00 milyon TL de
-
17:34DYOBY
Yüzde 7.23 oranında artışla 28.78 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 313, 337 adet işlem
-
17:33SASA
Yüzde 6.39 oranında artışla 114.90 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 518, 859 adet işlem
-
17:32KRONT
Yüzde 5.95 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 230, 091 adet işlem