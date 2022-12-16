***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2022 13:46
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.12.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Highbridge Capital Management LLC'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1087915
BIST
15:285.216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 27,19
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.176
15:2818,6460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0024
|Açılış
|: 18,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
15:2819,8319
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
15:281.069,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,91
|Açılış
|: 1.069,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.070,54
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler15:26
|ARASE
|255,20
|25.147.408
|% 10,00
|
|BRKSN
|25,30
|8.624.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.574.942
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.634.260.063
|% 9,96
|
|AYCES
|98,85
|5.166.593
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|RALYH
|39,34
|163.750.894
|% -9,98
|
|IDGYO
|4,41
|8.026.342
|% -9,82
|
|EUREN
|14,42
|799.412.297
|% -9,42
|
|ALFAS
|294,60
|264.162.746
|% -7,79
|
|VAKBN
|12,37
|4.790.393.725
|% 7,85
|
|THYAO
|140,80
|4.351.257.507
|% 0,50
|
|YKBNK
|12,02
|4.230.843.515
|% 1,52
|
|AKBNK
|19,03
|3.620.579.568
|% 2,86
|
|ENKAI
|27,24
|3.522.596.239
|% 6,32
|
|EKGYO
|8,15
|3.512.120.898
|% 3,43
|
|VAKBN
|12,37
|4.790.393.725
|% 7,85
|
|SKBNK
|3,17
|1.164.852.322
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,02
|4.230.843.515
|% 1,52
|
|TSKB
|4,97
|1.276.527.971
|% 7,11
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6443
|18,6528
|% 0,05
|
|Euro
|19,8196
|19,8265
|% 0,02
|
|Sterlin
|22,6538
|22,7674
|% 0,08
|
|Frank
|19,9779
|20,0983
|% -0,09
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,02
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|6,19
|
|Altın Gr.
|1.069
|1.069
|3,58
|
|Cumhuriyet
|7.185
|7.294
|16,00
|
|Tam
|7.224
|7.271
|13,00
|
|Yarım
|3.498
|3.555
|7,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.777
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,83
|22,86
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|13,70
|13,71
|-0,13
|
|B. Petrol
|79,72
|79,72
|-1,49
|
Seans Raporu
15:26
daha fazla
-
15:41VAKBN
Yüzde 7.59 oranında artışla 12.34 lira fiyatla işlem gören hissede 399, 635, 044 adet işlem
-
15:40XU100
Endeks 5, 221 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 75, 184.00 milyon TL de
-
15:40AZTEK
Yüzde 6.17 oranında artışla 31.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 499, 397 adet işlem
-
15:39HURGZ
Yüzde 4.64 oranında artışla 5.86 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 380, 075 adet işlem
-
15:38RTALB
Yüzde 5.90 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 403, 071 adet işlem