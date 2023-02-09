***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2023 23:51
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Bank of America Corporation'dan aldığı bildirimi duyurmaktadır
.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112544
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0094
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8419
En Düşük
18,8065
10:4220,2242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,2465
En Düşük
20,1818
10:421.127,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,49
|Açılış
|: 1.127,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.128,16
En Düşük
1.125,83
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8339
|18,8403
|% 0,05
|
|Euro
|20,2006
|20,2242
|% 0,00
|
|Sterlin
|22,7368
|22,8509
|% -0,02
|
|Frank
|20,3232
|20,4456
|% 0,02
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|0,64
|
|Altın Gr.
|1.128
|1.128
|1,66
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.633
|7.706
|11,00
|
|Yarım
|3.729
|3.771
|5,00
|
|Çeyrek
|1.864
|1.885
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,93
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-1,02
|