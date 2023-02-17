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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.02.2023 20:52
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.
Şirket'teki güncel toplam hisse adedi 9.744.000 adettir.
16 Şubat 2023'ten bugüne kadar üç paya dönüştürülebilir tahvil sahibi, toplam 1.600.000,00 Avro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerini Şirket hisselerine dönüştürme beyanında bulunmuştur. Halihazırda 80.6301 Avro olan dönüştürme fiyatına göre bu, Şirket'te ihraç edilecek toplam 19.843 adet yeni hisseye karşılık gelmektedir.
Paya dönüştürülebilir tahvillerin hüküm ve koşullarına uygun olarak alınan dönüştürme beyanlarının yürürlüğe girmesinden sonra, Yönetim Kurulu (Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin hüküm ve koşullarına uygun olarak Hesaplama Aracısı'nın hesaplamalarına tabi olarak), Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından Şirket'te toplam 19.843 adet yeni hisse ihracı konusunda gerekli kararı alacaktır. Yeni paylar, dönüştürme beyanlarının geçerlilik tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde (Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin hüküm ve koşullarına uygun olarak) ihraç edilecektir.
19.843 adet daha yeni hisse ihracı ile, 15 Şubat 2023 (dahil) tarihine kadar beyan edilen ve henüz ihraç edilmemiş 73.171 adet yeni hisse ile sonuçlanan dönüşümler de dikkate alındığında, Şirket'teki hisse adedi 9.837.014 Şirket'in sermayesi ise 19.674.028 Avro'ya yükselecektir.
Tüm yeni hisselerin, yeni hisselerin ihraç edildiği tarihte şirketin mevcut hisselerinin temettü hakkına karşılık gelen temettü hakkı vardır.
Yasal uyarı
Bu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115003


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Yarım 3.713 3.753 7,00  
Çeyrek 1.857 1.876 3,00  
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