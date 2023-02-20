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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.02.2023 16:21
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.
Şirketin bugüne kadarki toplam hisse adedi 9.744.000 adetti.
Şirket bugün, 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 4.700.000 Avro nominal değerdeki Paya Dönüştürülebilir Tahvil'e denk gelen ve geçerli bir dönüştürme beyanında bulunan Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine 58.289 adet yeni hisse ihraç etmiştir.
Söz konusu yeni hisse ihraçları ile Şirket'in toplam hisse sayısı 9.802.289'a ve Şirket'in sermayesi 19.488.000 Avro'dan 116.578 Avro artarak 19.604.578 Avro'ya yükselmiştir.
Kalan Paya Dönüştürülebilir Tahviller'in toplam nominal tutarı 95.300.000 Avro'dur.
Yasal uyarı
Bu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115227


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ODAS 7,48 544.578.492 % 10,00  
CIMSA 144,10 783.869.171 % 10,00  
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Tam 7.620 7.679 23,00  
Yarım 3.723 3.758 12,00  
Çeyrek 1.861 1.879 6,00  
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