***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.02.2023 16:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi ve 1. Paragrafı uyarınca DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 2023 yılı Şubat sonu itibariyle toplam oy haklarının 9.817.171 olduğunu ve sermayesinin 19.634.342,00 Avro olduğunu duyurmaktadır.
Oy hakkı sayısı ve sermaye toplamındaki değişiklik, 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından dolayı, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 73.171 adet yeni hisse senedinden kaynaklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117551
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0203
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.109,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.109,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.110,07
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8778
|18,8826
|% -0,02
|
|Euro
|20,0111
|20,0206
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,7648
|22,8789
|% 0,27
|
|Frank
|20,0580
|20,1789
|% -0,17
|
|Riyal
|5,0169
|5,0421
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,73
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.515
|7.591
|18,00
|
|Yarım
|3.672
|3.715
|9,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,13
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK