***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAvusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi ve 1. Paragrafı uyarınca DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 2023 yılı Şubat sonu itibariyle toplam oy haklarının 9.817.171 olduğunu ve sermayesinin 19.634.342,00 Avro olduğunu duyurmaktadır.Oy hakkı sayısı ve sermaye toplamındaki değişiklik, 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından dolayı, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 73.171 adet yeni hisse senedinden kaynaklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117551BIST