***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2023 13:52
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Mart 2023 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 9.987.077 ve Şirket'in sermayesinin 19.974.154,00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 37.205 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142727
BIST
16:154.718
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -71,97
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1519,4514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0272
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1521,4483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0447
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:151.241,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,94
|Açılış
|: 1.241,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:11
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.728.293
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.700.898
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|69.444.991
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,36
|199.669.083
|% -9,52
|
|IMASM
|27,74
|591.969.657
|% -8,81
|
|EREGL
|33,74
|3.122.690.918
|% 3,43
|
|CVKMD
|189,40
|2.264.652.737
|% 2,10
|
|KOPOL
|51,45
|1.671.765.439
|% 0,19
|
|THYAO
|130,40
|1.652.262.050
|% -0,31
|
|KONTR
|135,20
|1.264.807.484
|% -6,24
|
|EREGL
|33,74
|3.122.690.918
|% 3,43
|
|EKGYO
|6,14
|523.470.150
|% -1,13
|
|YKBNK
|9,69
|652.873.468
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.168.697.992
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,56
|997.133.718
|% -2,59
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4456
|19,4512
|% 0,14
|
|Euro
|21,4154
|21,4407
|% 0,17
|
|Sterlin
|24,2651
|24,3868
|% 0,17
|
|Frank
|21,6941
|21,8247
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1702
|5,1961
|% 0,05
|
|16:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.242
|1.242
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.110
|9.332
|50,00
|
|Yarım
|4.446
|4.570
|32,00
|
|Çeyrek
|2.230
|2.292
|13,00
|