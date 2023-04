***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 2021 yılının Ocak ayında, 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.23 Nisan 2023 tarihinden bugüne, bir paya dönüştürülebilir tahvil sahibi, toplam 2.000.000 Avro nominal değerli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerini Şirket hisselerine dönüştürme beyanında bulunmuştur. Halihazırda 80.6301 Avro olan dönüştürme fiyatına göre bu, Şirket'te yeni ihraç edilecek toplam 24.803 adet hisseye karşılık gelmektedir.Tahvil Hüküm ve Koşulları anlamında dönüştürme bildirimlerinin geçerlilik kazanmasından sonra, Yönetim Kurulu (Tahvillerin Hüküm ve Koşulları anlamında Hesaplama Aracısının hesaplamalarına tabi olarak) toplam bir tahvilin ihraç edilmesine karar verecektir. Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda karara bağlanan şartlı sermaye artırımına bağlı olarak Şirket'in ilave 24.803 adet yeni hissesi olacaktır. Yeni hisse senetleri dönüştürme bildirimlerinin geçerliliğinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde ihraç edilecektir. (Tahvillerin Hüküm ve Koşulları anlamında).28 Nisan 2023 tarihi itibariyle Şirket, Paya Dönüştürülebilir Tahviller için Şirket hisselerine dönüştürme beyanları almış olup, Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç ettiği ya da edeceği yeni hisseler aşağıdaki gibidir:Dönüştürme beyanı alınan Paya Dönüştürülebilir Tahviller 'in toplam anapara tutarı26.000.000AvroPaya dönüşümü tamamlanan Paya Dönüştürülebilir Tahviller'in toplam anapara tutarı19.600.000AvroDönüştürme beyanı alınan ve paya dönüşümü tamamlanacak olan Paya Dönüştürülebilir Tahviller'in toplam anapara tutarı6.400.000AvroPaya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilen yeni hisse adedi243.077Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilecek yeni hisse adedi (dönüştürme beyanının geçerli olması koşuluyla):79.372Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilen yeni hisse senetleri ile Şirket'in hisse adedi 9.987.077'ye Şirket'in sermayesi ise 19.974.154 Avro'ya yükselmiştir. Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine ihraç edilecek (dönüştürme beyanının geçerli olması koşuluyla) yeni hisse senetleri ile Şirket'in hisse adedi 9.987.077'den 10.066.449'a, Şirket'in sermayesi ise 19.974.154 Avro'dan 20.132.898 Avro'ya yükselecektir.Tüm yeni hisselerin, yeni hisselerin ihraç edildiği tarihte şirketin mevcut hisselerinin temettü hakkına karşılık gelen temettü hakkı vardır.Yasal uyarıBu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143567BIST