***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.05.2023 18:12
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150529
BIST
18:054.848
En Yüksek
|Değişim
|: 7,87%
|| 353,53
|Açılış
|: 4.492
|
|Önceki Kapanış
|: 4.494
|
4.872
En Düşük
4.492
18:0519,5778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0393
|Açılış
|: 21,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8200
|
19,6730
En Düşük
19,5155
18:0521,4033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0410
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7500
|
21,5654
En Düşük
21,2943
18:051.267,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -7,78
|Açılış
|: 1.267,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.274,95
|
1.286,24
En Düşük
1.264,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|267,40
|323.609.930
|% 10,00
|
|TUPRS
|71,50
|3.750.347.395
|% 10,00
|
|SAMAT
|23,10
|31.753.108
|% 10,00
|
|FROTO
|575,40
|1.492.439.698
|% 10,00
|
|ULKER
|35,64
|547.650.075
|% 10,00
|
|DURDO
|33,30
|56.668.028
|% -10,00
|
|ARSAN
|7,20
|5.753.671
|% -10,00
|
|GRTRK
|18,40
|1.143.662.025
|% -9,98
|
|CUSAN
|15,88
|74.059.727
|% -9,98
|
|BIGCH
|22,54
|1.645.023.291
|% -8,89
|
|THYAO
|136,30
|7.906.719.813
|% 7,49
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EREGL
|31,10
|4.797.883.187
|% 5,71
|
|SISE
|40,40
|4.403.940.278
|% 9,96
|
|KCHOL
|96,60
|4.186.874.197
|% 9,96
|
|ISCTR
|14,10
|5.887.613.327
|% 9,98
|
|EKGYO
|5,93
|2.082.641.575
|% 8,81
|
|YKBNK
|11,53
|3.230.487.052
|% 9,91
|
|SKBNK
|2,44
|523.001.322
|% 8,93
|
|KOZAL
|17,25
|3.423.150.168
|% 5,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5611
|19,5654
|% 0,14
|
|Euro
|21,3631
|21,3731
|% -0,33
|
|Sterlin
|24,3939
|24,5162
|% -0,77
|
|Frank
|21,7822
|21,9134
|% -0,38
|
|Riyal
|5,2006
|5,2266
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.014
|2.014
|-16,11
|
|Altın Gr.
|1.267
|1.267
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|9.550
|9.656
|182,00
|
|Tam
|9.489
|9.772
|224,20
|
|Yarım
|4.679
|4.860
|124,00
|
|Çeyrek
|2.332
|2.423
|62,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-1,20
|
|Gümüş Gr.
|15,22
|15,24
|-0,72
|
|B. Petrol
|75,12
|75,12
|-1,29
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ODAS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 340, 5 artarak (% 8.42 ) 4, 386
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARAN, DOHOL, ALFAS, SARKY, HLGYO, MEGAP, ISGYO, AKBNK, RYSAS, KRGYO
-
17:56
KFEIN, PRZMA, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 425, 24 artarak (% 8.54 ) 5, 407