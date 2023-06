***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarakHer bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı: 1,00 AvroHer bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı: 0,7250 AvroTemettü başlangıç tarihi: 24.07.2023Temettü ödeme tarihi: 27.07.2023Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (dividend ex day)Temettüye hak kazanan hisse sayısı, Genel Kurul tarihine kadar paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine hisse ihraç edilmesi yoluyla değişebilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160692BIST