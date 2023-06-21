***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2023 10:05
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 / 2023 Mali Yılı 1 Nisan 2022 - 31 Mart 2023 hesap dönemi Kar Payı Dağıtımına ilişkin olarak
Her bir hisse senedi başına dağıtılacak brüt kar payı: 1,00 Avro
Her bir hisse senedi başına dağıtılacak net kar payı: 0,7250 Avro
Temettü başlangıç tarihi: 24.07.2023
Temettü ödeme tarihi: 27.07.2023
Temettü başlangıç tarihi: Hisse senetlerinin temettü hakları olmadan işlem görmeye başladığı gündür. (dividend ex day)
Temettüye hak kazanan hisse sayısı, Genel Kurul tarihine kadar paya dönüştürülebilir tahvil sahiplerine hisse ihraç edilmesi yoluyla değişebilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160692
BIST