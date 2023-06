***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT

Borsa İstanbul ve Viyana Borsası'nda aynı anda işlem görmekte olan DO & CO Aktiengesellschaft, Brand Finance tarafından yayınlanan Türkiye'nin en değerli 100 markasına ilişkin 2023 yılına ait raporunda "A+" marka derecesiyle Türkiye'nin en değerli 47. markası olarak belirlendiğini memnuniyetle duyurmaktadır. Bu başarıda markamıza değer katarak katkıda bulunan tüm iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.