***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2023 19:41
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162759
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0088
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,0802
En Düşük
25,9703
12:3528,2923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,1053
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,7141
En Düşük
28,2351
12:351.595,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.594,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.598,00
|
1.602,97
En Düşük
1.585,25
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BASCM
|4,65
|168.260
|% 0,00
|
|BALAT
|14,25
|173.166
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ECILC
|38,00
|114.823.878
|% 0,00
|
|BRKO
|5,25
|1.390.937
|% 0,00
|
|BASCM
|4,65
|168.260
|% 0,00
|
|BALAT
|14,25
|173.166
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ECILC
|38,00
|114.823.878
|% 0,00
|
|BRKO
|5,25
|1.390.937
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|AKBNK
|20,20
|948.859.745
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,9981
|26,0053
|% -0,03
|
|Euro
|28,2387
|28,2923
|% -0,37
|
|Sterlin
|32,7165
|32,8806
|% -0,34
|
|Frank
|28,8095
|28,9830
|% -0,44
|
|Riyal
|6,9162
|6,9509
|% -0,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|0,57
|
|Altın Gr.
|1.594
|1.594
|-3,64
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.100
|5.320
|19,00
|
|Çeyrek
|2.558
|2.660
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,87
|18,90
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|0,18
|
Seans Raporu
12:35
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17:46
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Yüzde 9.95 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 586, 013 adet işlem
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17:16
AVGYO, ZOREN, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:16
MAKIM, ARASE, MACKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında