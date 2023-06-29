***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.06.2023 20:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Haziran 2023 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10.303.327 ve Şirket'in sermayesinin 20.606.654,00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 38.455 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162760
BIST
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12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0225
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,0802
En Düşük
25,9703
12:3528,2674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,1302
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,7141
En Düşük
28,2351
12:351.594,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,64
|Açılış
|: 1.594,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.598,00
|
1.602,97
En Düşük
1.585,25
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BASCM
|4,65
|168.260
|% 0,00
|
|BALAT
|14,25
|173.166
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ECILC
|38,00
|114.823.878
|% 0,00
|
|BRKO
|5,25
|1.390.937
|% 0,00
|
|BASCM
|4,65
|168.260
|% 0,00
|
|BALAT
|14,25
|173.166
|% 0,00
|
|AVHOL
|98,85
|29.318.811
|% 0,00
|
|ECILC
|38,00
|114.823.878
|% 0,00
|
|BRKO
|5,25
|1.390.937
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|AKBNK
|20,20
|948.859.745
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0117
|26,0366
|% 0,09
|
|Euro
|28,2502
|28,2674
|% -0,46
|
|Sterlin
|32,7076
|32,8717
|% -0,37
|
|Frank
|28,8012
|28,9747
|% -0,47
|
|Riyal
|6,9147
|6,9493
|% -0,18
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|0,61
|
|Altın Gr.
|1.597
|1.598
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.100
|5.320
|19,00
|
|Çeyrek
|2.558
|2.660
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,88
|18,90
|-0,12
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|0,24
|
Seans Raporu
12:35
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Yüzde 9.95 oranında artışla 15.03 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 586, 013 adet işlem
-
17:16
AVGYO, ZOREN, EPLAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
MAKIM, ARASE, MACKO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında