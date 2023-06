***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









DO & CO Aktiengesellschaft'ın Gözetim Kurulu, Şirketteki hızlı büyüme nedeniyle, en geç 2023 yılı Ağustos ayının sonuna kadar Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 4'e çıkarılmasına karar vermiştir.Mag. Gottfried Neumeister, görev süresinin sonu olan 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle kendi isteği üzerine Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak olup, danışman olarak şirketle olan yakın ilişkisini devam ettirecektir.