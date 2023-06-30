***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2023 17:11
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft'ın Gözetim Kurulu, Şirketteki hızlı büyüme nedeniyle, en geç 2023 yılı Ağustos ayının sonuna kadar Yönetim Kurulu'nun üye sayısının 4'e çıkarılmasına karar vermiştir.
Mag. Gottfried Neumeister, görev süresinin sonu olan 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle kendi isteği üzerine Yönetim Kurulu'ndan ayrılacak olup, danışman olarak şirketle olan yakın ilişkisini devam ettirecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162762
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0729
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0720
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,1219
En Düşük
25,9593
12:3528,5034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,2310
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5695
En Düşük
28,1994
12:351.606,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,76
|Açılış
|: 1.606,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.596,48
|
1.606,36
En Düşük
1.591,76
BIST En Aktif Hisseler12:35
|CASA
|123,10
|904.539
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|BALAT
|14,25
|173.166
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|CASA
|123,10
|904.539
|% 0,00
|
|BRMEN
|2,23
|667.084
|% 0,00
|
|BALAT
|14,25
|173.166
|% 0,00
|
|ATSYH
|60,00
|1.089.786
|% 0,00
|
|CMENT
|62,90
|307.729
|% 0,00
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 0,00
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 0,00
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% 0,00
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% 0,00
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,00
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 0,00
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0584
|26,0717
|% 0,27
|
|Euro
|28,4912
|28,5091
|% 0,84
|
|Sterlin
|33,0225
|33,1882
|% 0,95
|
|Frank
|28,9894
|29,1640
|% 0,63
|
|Riyal
|6,9284
|6,9631
|% 0,17
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|8,21
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|9,76
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.129
|5.346
|22,00
|
|Çeyrek
|2.572
|2.673
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,68
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|18,89
|18,90
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,49
|