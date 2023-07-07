***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.07.2023 13:01
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Highbridge Capital Management LLC'den aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1167154
BIST
'
13:096.166
En Düşük
|Değişim
|: 0,41%
|| 25,00
|Açılış
|: 6.140
|
|Önceki Kapanış
|: 6.141
|
6.117
En Yüksek
6.223
13:0926,0315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0413
|Açılış
|: 26,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2082
En Düşük
26,0051
13:0928,3353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0886
|Açılış
|: 28,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4000
|
28,7006
En Düşük
28,1922
13:091.605,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,08
|Açılış
|: 1.605,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.602,62
|
1.611,29
En Düşük
1.599,18
BIST En Aktif Hisseler13:07
|SKTAS
|3,69
|15.412.142
|% 31,79
|
|TETMT
|294,10
|23.882.987
|% 9,99
|
|IZINV
|32,38
|13.638.629
|% 9,99
|
|BRKVY
|29,54
|82.421.592
|% 9,98
|
|AVHOL
|130,10
|13.054.811
|% 9,97
|
|UZERB
|236,40
|852.002
|% -7,29
|
|MACKO
|90,05
|209.976.548
|% -7,16
|
|IHAAS
|30,96
|108.250.272
|% -7,03
|
|ULUSE
|174,40
|104.335.319
|% -4,44
|
|DERHL
|7,14
|16.120.599
|% -3,51
|
|ASTOR
|81,55
|4.345.571.196
|% 4,75
|
|THYAO
|216,30
|3.293.015.415
|% -0,14
|
|EREGL
|38,86
|2.551.476.598
|% 1,20
|
|TUPRS
|89,65
|2.137.834.110
|% 1,82
|
|SISE
|46,76
|1.767.239.237
|% 0,13
|
|EKGYO
|8,13
|1.760.770.799
|% 2,39
|
|YKBNK
|13,02
|985.657.490
|% 0,00
|
|KRDMD
|24,20
|1.604.815.432
|% 4,49
|
|EREGL
|38,86
|2.551.476.598
|% 1,20
|
|ZOREN
|3,53
|214.656.347
|% -1,12
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0104
|26,0649
|% -0,03
|
|Euro
|28,3153
|28,3411
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,1221
|33,2882
|% -0,02
|
|Frank
|28,9794
|29,1540
|% -0,13
|
|Riyal
|6,9271
|6,9618
|% -0,07
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.916
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.605
|1.606
|3,04
|
|Cumhuriyet
|10.758
|10.921
|0,00
|
|Tam
|10.375
|10.602
|-64,00
|
|Yarım
|5.196
|5.325
|-32,00
|
|Çeyrek
|2.606
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,72
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|19,02
|19,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,84
|76,84
|0,34
|