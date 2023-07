***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDO & CO Aktiengesellschaft: DO & CO Aktiengesellschaft, ISIN AT0000A2N7T2 tarafından ihraç edilen 2026 yılı vadeli Paya Dönüştürülebilir Tahvillerin Dönüştürme Fiyatının AyarlanmasıTemettü dağıtımı nedeniyle dönüştürme fiyatının ayarlanmasıDO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 2021 yılının Ocak ayında 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.20 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleşen Şirket hissedarları genel kurulu tarafından alınan kararla 2022/2023 mali yılına ilişkin olarak her hissenin 1,00 Avro tutarında nakit temettü almaya hak kazanması nedeniyle, paya dönüştürülebilir tahvillerin dönüştürme fiyatı 24 Temmuz 2023 itibariyle aşağıdaki şekilde ayarlanmıştır:· Önceki dönüştürme fiyatı: 80,6301 Avro· Ayarlanmış dönüştürme fiyatı: 79,9790 AvroYasal uyarıBu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174486BIST