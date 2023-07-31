***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.07.2023 16:31
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Temmuz 2023 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10
.
307
.
047 ve Şirket'in sermayesinin 20
.
614
.
094
,
00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 3
.
720
adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177351
BIST
'
17:077.191
En Düşük
|Değişim
|: 1,76%
|| 124,03
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:0726,9302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0537
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:0729,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1094
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:071.705,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.705,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:05
|HUNER
|11,00
|352.757.271
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|588.704.688
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|824.708.158
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.416.162.295
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.054.765
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.117.230
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.454.443
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,45
|369.915.435
|% -9,55
|
|DGGYO
|46,66
|217.034.441
|% -7,42
|
|EREGL
|41,76
|11.189.592.197
|% 8,58
|
|THYAO
|233,70
|7.613.982.869
|% -0,55
|
|ASTOR
|111,40
|6.631.825.158
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,00
|6.365.487.161
|% 0,36
|
|KRDMD
|25,46
|5.439.443.567
|% 7,25
|
|EKGYO
|8,80
|4.831.683.957
|% 3,53
|
|YKBNK
|14,00
|6.365.487.161
|% 0,36
|
|ZOREN
|4,29
|1.340.799.285
|% 5,67
|
|EREGL
|41,76
|11.189.592.197
|% 8,58
|
|ISCTR
|15,07
|3.810.500.733
|% 0,13
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9266
|26,9321
|% 0,21
|
|Euro
|29,7348
|29,7478
|% 0,37
|
|Sterlin
|34,5317
|34,7048
|% 0,31
|
|Frank
|30,8902
|31,0763
|% 0,38
|
|Riyal
|7,1564
|7,1922
|% 0,18
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|12,74
|
|Cumhuriyet
|11.346
|11.518
|22,00
|
|Tam
|11.084
|11.171
|28,00
|
|Yarım
|5.546
|5.611
|14,00
|
|Çeyrek
|2.773
|2.806
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,78
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,45
|21,47
|0,42
|
|B. Petrol
|85,12
|85,12
|0,71
|
Seans Raporu
17:05
daha fazla
-
17:20CANTE
Yüzde 8.63 oranında artışla 21.40 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 103, 306 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 107, 97 artarak (% 1.39 ) 7, 857
-
17:18
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISDMR, CWENE
-
17:18XU100
Endeks 7, 198 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 152, 208.00 milyon TL de
-
17:18VAKFN
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.86 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 470, 752 adet işlem