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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.08.2023 13:31
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179597


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ULKER 42,90 736.801.690 % 10,00  
KTSKR 68,20 90.446.598 % 10,00  
TETMT 587,40 6.481.778 % 10,00  
MMCAS 7,59 931.278 % 10,00  
SEYKM 8,37 12.062.275 % 9,99  
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Altın Gr. 1.691 1.691 6,90  
Cumhuriyet 11.296 11.466 -5,00  
Tam 11.047 11.124 -7,00  
Yarım 5.528 5.588 -3,00  
Çeyrek 2.764 2.794 -2,00  
Gümüş.Ons 24,35 24,38 0,07  
Gümüş Gr. 21,16 21,19 0,13  
B. Petrol 85,47 85,47 0,56  
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