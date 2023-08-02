***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2023 13:31
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft, Norges Bank'tan aldığı bildirimi duyurmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179597
BIST
'
15:207.251
En Düşük
|Değişim
|: 1,15%
|| 82,66
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.252
15:2026,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0311
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,8887
15:2029,5773
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0309
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
15:201.689,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,61
|Açılış
|: 1.690,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULKER
|42,90
|736.801.690
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|90.446.598
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|6.481.778
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|931.278
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|12.062.275
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|8.354.065
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|24.384.944
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|9.613.278
|% -9,98
|
|TUKAS
|10,64
|1.054.024.502
|% -6,34
|
|GSDHO
|5,42
|871.535.556
|% -5,41
|
|EREGL
|41,66
|4.812.103.299
|% 2,21
|
|ASTOR
|114,90
|4.286.966.009
|% 1,59
|
|THYAO
|234,10
|4.148.173.713
|% 1,34
|
|SASA
|63,70
|3.980.183.190
|% -1,09
|
|KONTR
|222,70
|2.709.435.049
|% 7,02
|
|EKGYO
|8,68
|1.872.272.978
|% 1,28
|
|IHYAY
|1,26
|272.575.288
|% -1,56
|
|SKBNK
|3,19
|603.940.427
|% 5,98
|
|YKBNK
|14,31
|2.662.132.410
|% -0,14
|
|ZOREN
|4,40
|707.704.448
|% 2,80
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9460
|26,9796
|% 0,16
|
|Euro
|29,5724
|29,5877
|% -0,07
|
|Sterlin
|34,3076
|34,4796
|% -0,03
|
|Frank
|30,5844
|30,7686
|% -0,25
|
|Riyal
|7,1647
|7,2006
|% 0,08
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.948
|1.949
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.691
|1.691
|6,90
|
|Cumhuriyet
|11.296
|11.466
|-5,00
|
|Tam
|11.047
|11.124
|-7,00
|
|Yarım
|5.528
|5.588
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.764
|2.794
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,38
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|21,16
|21,19
|0,13
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|0,56
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33AKYHO
Yüzde 7.21 oranında artışla 3.57 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 686, 934 adet işlem
-
15:32CUSAN
Yüzde 4.20 oranında artışla 22.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 903, 405 adet işlem
-
15:31HURGZ
Yüzde 9.77 oranında artışla 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 543, 128 adet işlem
-
15:30XU100
Endeks 7, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 81, 975.00 milyon TL de
-
15:30ULKER
Yüzde 10.00 oranında artışla 42.90 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 028, 674 adet işlem