DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Güçlü uluslararası büyüme nedeniyle DO & CO Aktiengesellschaft Gözetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulunu üye sayısı beşe çıkarılarak, Sn. Bettina Höfinger, Sn. M. Serdar Erden ve Sn. Johannes Echeverria Yönetim Kurulu Üyesi olarak bugün atanmıştır.Söz konusu atamalar, 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren üç yıllık bir süre için geçerli olacak ve karşılıklı anlaşmaya bağlı olarak iki yıl daha uzatma seçeneği olacaktır.Bu kapsamda mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri de aynı dönem için uzatılmıştır.Yeni Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir:Attila Doğudan Yönetim Kurulu Başkanı (CEO)M. Serdar Erden Operasyonlardan Sorumlu Direktör (COO)Johannes Echeverria Finans Direktörü (CFO)Bettina Höfinger Hukuk Direktörü (CLO)Attila Doğudan jun. Ticari Direktör (CCO)