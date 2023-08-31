***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.08.2023 11:37
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Ağustos 2023 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10.610.870 ve Şirket'in sermayesinin 21.221.740 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 303.823 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190449
BIST
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15:177.962
En Düşük
|Değişim
|: 0,69%
|| 54,37
|Açılış
|: 7.964
|
|Önceki Kapanış
|: 7.907
|
7.931
En Yüksek
8.006
15:1726,6885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0014
|Açılış
|: 26,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7000
|
26,7650
En Düşük
26,6174
15:1729,0955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0562
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1000
|
29,4213
En Düşük
28,9972
15:171.669,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.669,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,60
|
1.674,58
En Düşük
1.664,39
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KENT
|469,80
|12.086.596
|% 10,00
|
|QNBFB
|113,30
|3.924.764
|% 10,00
|
|ADEL
|664,50
|127.993.249
|% 10,00
|
|RNPOL
|26,18
|32.391.800
|% 10,00
|
|OZGYO
|6,38
|30.708.890
|% 10,00
|
|YONGA
|37,50
|2.170.676
|% -9,99
|
|EMNIS
|58,65
|3.984.814
|% -9,98
|
|KTLEV
|50,25
|440.600.207
|% -9,95
|
|BRMEN
|4,27
|673.787
|% -7,97
|
|IDGYO
|7,15
|4.451.856
|% -3,90
|
|ASTOR
|146,00
|7.767.091.699
|% 7,20
|
|KOZAL
|29,14
|5.969.615.620
|% 9,22
|
|ISCTR
|21,80
|5.523.410.273
|% -1,62
|
|TUPRS
|142,40
|4.498.993.790
|% 0,14
|
|GUBRF
|353,40
|4.088.196.356
|% 2,61
|
|ISCTR
|21,80
|5.523.410.273
|% -1,62
|
|EKGYO
|8,73
|2.087.861.592
|% 2,11
|
|KOZAL
|29,14
|5.969.615.620
|% 9,22
|
|PETKM
|20,94
|3.303.812.782
|% 5,23
|
|ZOREN
|4,83
|686.226.072
|% 2,99
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6468
|26,6885
|% -0,01
|
|Euro
|29,0665
|29,0955
|% -0,19
|
|Sterlin
|33,7271
|33,8963
|% -0,33
|
|Frank
|30,1179
|30,2993
|% -0,44
|
|Riyal
|7,0897
|7,1253
|% -0,03
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|4,67
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.196
|11.365
|-113,00
|
|Tam
|10.972
|11.077
|-81,00
|
|Yarım
|5.503
|5.560
|-40,00
|
|Çeyrek
|2.743
|2.780
|-22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,57
|24,60
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,04
|21,06
|-0,06
|
|B. Petrol
|85,84
|85,84
|0,60
|
Seans Raporu
15:17
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15:32GEDZA
Yüzde 9.93 oranında artışla 50.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 055, 221 adet işlem
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15:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 69 artarak (% 0.48 ) 7, 005
-
15:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLNMA, AZTEK, OSMEN, KZGYO, TATEN, OSTIM, BRLSM, GEDZA, SOKE, DZGYO
-
15:31
OZRDN, ISGSY, HTTBT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:31
BRMEN, KSTUR, GSRAY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında