***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2023 16:36
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Eylül 2023 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10
.
673
.
382 ve Şirket'in sermayesinin 21
.
346
.
764 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 62.512
adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198238
BIST
'
18:058.335
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 116,20
|Açılış
|: 8.239
|
|Önceki Kapanış
|: 8.219
|
8.239
En Yüksek
8.379
18:0527,4176
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1035
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3950
|
27,6607
En Düşük
27,3482
18:0529,0759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0475
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3008
En Düşük
28,8998
18:051.634,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.634,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,42
|
1.658,62
En Düşük
1.634,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISYAT
|11,66
|68.929.221
|% 10,00
|
|MMCAS
|13,09
|4.580.629
|% 10,00
|
|LINK
|108,90
|92.254.317
|% 10,00
|
|ISKUR
|3.795.000,00
|15.180.000
|% 10,00
|
|TARKM
|407,50
|389.899.246
|% 9,99
|
|EUYO
|16,02
|11.096.345
|% -10,00
|
|ISBTR
|346.163,90
|3.807.803
|% -10,00
|
|MIATK
|518,90
|440.650.399
|% -9,99
|
|IHYAY
|1,94
|147.550.910
|% -9,77
|
|TETMT
|2.400,00
|104.101.347
|% -7,79
|
|THYAO
|242,50
|12.939.953.245
|% -0,29
|
|TUPRS
|159,00
|6.547.588.575
|% 1,61
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|KOZAL
|28,78
|5.812.891.503
|% 4,65
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,70
|2.535.826.972
|% 9,83
|
|YKBNK
|18,46
|6.522.406.047
|% 5,25
|
|EKGYO
|8,08
|2.600.181.472
|% 0,75
|
|ODAS
|13,25
|2.854.867.205
|% -0,90
|
|ISCTR
|25,74
|5.403.883.692
|% 1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4109
|27,4158
|% 0,37
|
|Euro
|29,0457
|29,0766
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,3543
|33,5216
|% 0,10
|
|Frank
|29,8514
|30,0312
|% 0,13
|
|Riyal
|7,2858
|7,3223
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-11,21
|
|Altın Gr.
|1.634
|1.635
|-7,91
|
|Cumhuriyet
|11.204
|11.373
|-34,00
|
|Tam
|10.892
|11.044
|-44,00
|
|Yarım
|5.463
|5.545
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.723
|2.772
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,28
|22,31
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|19,76
|19,79
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,69
|92,69
|-0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59OZRDN
Yüzde 8.02 oranında artışla 38.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 717, 618 adet işlem
-
17:57ATAKP
Yüzde 4.98 oranında artışla 69.60 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 128, 395 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, THYAO, EREGL
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, ARCLK, YKBNK
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 15 artarak (% 1.21 ) 7, 284