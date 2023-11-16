***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2023/2024 Mali Yılı 01.04.2023 – 30.09.2023 Dönemi sonuçlarına ilişkin hazırlanan Kurumsal Haberler dosyası ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218407BIST