***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.11.2023 13:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Paya Dönüştürülebilir Tahvil'lerin yeni hisselere dönüştürülmesi yeni hisselerin ihracı
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), 2021 yılının Ocak ayında 28 Ocak 2021 valörlü ve 28 Ocak 2026 vadeli, her biri 100.000,00 Avro değerinde 1.000 adet paya dönüştürülebilir tahvile ("Paya Dönüştürülebilir Tahviller") bölünmüş, toplam 100 milyon Avro nominal tutarında paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmiştir.
Şirket bugün, 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 200.000 Avro nominal değerdeki Paya Dönüştürülebilir Tahvil'e denk gelen ve geçerli bir dönüştürme beyanında bulunan Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerine 2.500 adet yeni hisse ihraç etmiştir. Kalan Paya Dönüştürülebilir Tahvil'lerin toplam nominal tutarı 25.100.000 Avro'dur.
Söz konusu 2.500 adet yeni hisse ihracı ile Şirket'in toplam hisse sayısı 10.673.382'den 10.675.882'ye ve Şirket'in sermayesi 21.346.764 Avro'dan 21.351.764 Avro'ya yükselmiştir.
Yasal uyarı
Bu duyuru, Şirket'in menkul kıymetlerini satmak için bir teklif veya Şirket'in menkul kıymetlerini satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Bu duyuru, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Japonya, Güney Afrika veya menkul kıymetlerin teklifinin veya satışının yasadışı olabileceği başka herhangi bir hukuk düzeninde doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanmayı, dağıtılmayı veya iletilmeyi amaçlamamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218651
BIST