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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.11.2023 20:22
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Kasım 2023 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10.675.882 ve Şirket'in sermayesinin 21.351.764,00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 2.500 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221380


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