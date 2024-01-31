***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.01.2024 15:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Ocak 2024 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10.713.391 ve Şirket'in sermayesinin 21.426.782,00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 37.509 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244436
BIST
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15:518.473
En Düşük
|Değişim
|: -0,02%
|| -1,35
|Açılış
|: 8.480
|
|Önceki Kapanış
|: 8.474
|
8.439
En Yüksek
8.503
15:5130,3600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0095
|Açılış
|: 30,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3400
|
30,3809
En Düşük
30,2717
15:5132,9290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,9849
En Düşük
32,6691
15:511.990,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,98
|Açılış
|: 1.990,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986,55
|
1.992,01
En Düşük
1.981,89
BIST En Aktif Hisseler15:51
|EGPRO
|182,60
|112.211.439
|% 10,00
|
|PRKAB
|36,96
|40.741.340
|% 10,00
|
|AKSUE
|15,29
|34.065.684
|% 10,00
|
|AVHOL
|35,26
|184.451.789
|% 9,98
|
|YAPRK
|292,25
|316.316.282
|% 9,97
|
|DIRIT
|19,62
|6.367.122
|% -10,00
|
|ORMA
|162,90
|9.877.769
|% -10,00
|
|YAYLA
|11,19
|12.736.363
|% -9,98
|
|KBORU
|151,10
|367.856.922
|% -9,95
|
|YBTAS
|172.500,00
|3.510.000
|% -6,50
|
|THYAO
|269,50
|4.544.431.006
|% -0,92
|
|BINHO
|549,00
|2.608.494.558
|% 4,37
|
|CATES
|83,25
|2.461.565.793
|% -5,40
|
|MIATK
|43,32
|2.234.876.628
|% 3,59
|
|EREGL
|43,30
|2.193.635.916
|% -0,09
|
|EKGYO
|9,98
|1.484.834.656
|% -1,67
|
|ZOREN
|4,68
|526.014.979
|% 0,86
|
|ISCTR
|25,28
|2.034.980.234
|% -1,33
|
|TSPOR
|1,58
|118.545.241
|% 1,94
|
|YKBNK
|21,68
|1.599.090.563
|% 0,46
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3537
|30,3600
|% 0,03
|
|Euro
|32,9212
|32,9290
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,3952
|38,5878
|% -0,04
|
|Frank
|35,0313
|35,2423
|% -0,11
|
|Riyal
|8,0706
|8,1110
|% 0,02
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,15
|% 0,66
|
|Platin
|924,20
|925,93
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,56
|983,82
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,72
|81,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,05
|2.039,49
|% 0,66
|