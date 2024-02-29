***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.02.2024 13:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DO & CO Aktiengesellschaft ("Şirket"), Avusturya Menkul Kıymetler Kanunu'nun 135. maddesi 1. fıkrasına göre, Şubat 2024 sonu itibarıyla toplam oy hakkının 10.718.392 ve Şirket'in sermayesinin 21.436.784,00 Avro olduğunu duyurmaktadır. Oy hakları ve sermaye toplamındaki değişiklik, Şirket'in 15 Ocak 2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında kararlaştırılan şartlı sermaye artırımından, 2021 yılının Ocak ayında ihraç edilen Paya Dönüştürülebilir Tahvil sahiplerinden geçerli bir dönüştürme beyanında bulunanlara ihraç edilen 5.001 adet yeni paydan kaynaklanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252945
BIST
'
15:249.175
En Düşük
|Değişim
|: 1,24%
|| 112,14
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.196
15:2431,2288
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0271
|Açılış
|: 31,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
15:2433,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0829
|Açılış
|: 33,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
15:242.036,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,09
|Açılış
|: 2.036,66
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ISYAT
|12,10
|59.218.313
|% 10,00
|
|SKYMD
|11,89
|212.489.328
|% 9,99
|
|LMKDC
|28,66
|83.022.919
|% 9,98
|
|SUMAS
|421,50
|4.777.267
|% 9,98
|
|ATATP
|162,20
|762.631.155
|% 9,97
|
|KTLEV
|118,80
|697.595.976
|% -10,00
|
|BASCM
|11,37
|3.243.725
|% -9,98
|
|KARTN
|114,80
|373.209.063
|% -7,12
|
|PKENT
|367,50
|259.355.530
|% -6,43
|
|SNPAM
|82,20
|3.760.707
|% -6,06
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|THYAO
|280,50
|5.756.052.127
|% 1,63
|
|PGSUS
|865,00
|5.170.216.791
|% 1,11
|
|MIATK
|75,45
|3.486.263.158
|% 5,89
|
|GUBRF
|197,60
|3.389.058.460
|% 8,33
|
|EREGL
|45,84
|8.954.895.772
|% -2,26
|
|ISCTR
|11,03
|1.605.388.647
|% 0,64
|
|EKGYO
|11,46
|1.621.100.842
|% 2,78
|
|YKBNK
|23,16
|2.289.434.371
|% 0,70
|
|ZOREN
|5,47
|502.575.589
|% 0,74
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2245
|31,2280
|% 0,08
|
|Euro
|33,9138
|33,9338
|% 0,24
|
|Sterlin
|39,3535
|39,5508
|% -0,08
|
|Frank
|35,3179
|35,5306
|% -0,15
|
|Riyal
|8,3004
|8,3421
|% 0,07
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,34
|22,39
|% 0,66
|
|Platin
|879,66
|885,07
|% 0,66
|
|Paladyum
|936,72
|939,93
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,38
|2.029,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:23
daha fazla
-
15:37MOBTL
Yüzde 4.57 oranında artışla 8.93 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 262, 344 adet işlem
-
15:36CRFSA
Yüzde 7.53 oranında artışla 151.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 168 adet işlem
-
15:35EMNIS
Yüzde 9.00 oranında artışla 196.20 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 937 adet işlem
-
15:34XU100
Endeks 9, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 84, 357.00 milyon TL de
-
15:34KONYA
Yüzde 6.78 oranında artışla 9, 612.50 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 144 adet işlem