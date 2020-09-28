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***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu

28.09.2020 14:07
GÜNCEL HABERLER



***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özge Aydemir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 30.06.2014 0090 212 463 57 00 ozge.aydemir@doco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204846 / 700774
Alev Ayaz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 28.09.2020 0043 1 74000 0 alev.ayaz@doco.com

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATTİLA DOĞUDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.06.1997 İcrada Görevli CEO/Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır. Bağımsız Üye Değil
GOTTFRIED NEUMEISTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.07.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü "HESUS FX Trading AG'' isimli anonim Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi 0.1 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876952


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EMNIS 33,00 2.504.032 % 10,00  
ISBIR 3.137,20 7.071.929 % 10,00  
TLMAN 37,42 4.278.042 % 9,99  
YBTAS 20.693,00 1.321.175 % 9,99  
TKURU 855,40 11.445.252 % 9,99  
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14:35 Alış Satış %  
Dolar 7,7931 7,7968 % 1,81  
Euro 9,0903 9,1002 % 2,17  
Sterlin 10,0267 10,0770 % 3,03  
Frank 8,3804 8,4308 % 2,03  
Riyal 2,0718 2,0821 % 1,77  
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14:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -4,56  
Altın Gr. 466 466 7,50  
Cumhuriyet 3.092 3.139 34,00  
Tam 3.078 3.155 33,94  
Yarım 1.488 1.526 16,42  
Çeyrek 746 763 8,21  
Gümüş.Ons 22,90 22,94 0,03  
Gümüş Gr. 5,75 5,77 0,12  
B. Petrol 42,45 42,45 0,04  
Seans Raporu 14:35
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