***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu
28.09.2020 14:07
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Özge Aydemir Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 30.06.2014 0090 212 463 57 00 ozge.aydemir@doco.com Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 204846 / 700774
Alev Ayaz Yatırımcı İlişkileri Bölüm Görevlisi 28.09.2020 0043 1 74000 0 alev.ayaz@doco.com
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ATTİLA DOĞUDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.06.1997 İcrada Görevli CEO/Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır. Bağımsız Üye Değil
GOTTFRIED NEUMEISTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.07.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü "HESUS FX Trading AG'' isimli anonim Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi 0.1 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876952
BIST
14:351.122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,74
|Açılış
|: 1.125
|
|Önceki Kapanış
|: 1.124
|
1.131
En Düşük
1.116
14:357,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1386
|Açılış
|: 7,8120
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,8569
En Düşük
7,6453
14:359,1002
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 0,1930
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,1385
En Düşük
8,8904
14:35466,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 7,56
|Açılış
|: 466,05
|
|Önceki Kapanış
|: 458,49
|
470,15
En Düşük
457,57
BIST En Aktif Hisseler14:35
|EMNIS
|33,00
|2.504.032
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.137,20
|7.071.929
|% 10,00
|
|TLMAN
|37,42
|4.278.042
|% 9,99
|
|YBTAS
|20.693,00
|1.321.175
|% 9,99
|
|TKURU
|855,40
|11.445.252
|% 9,99
|
|PKENT
|720,00
|189.920
|% -10,00
|
|AYCES
|91,90
|10.859.438
|% -9,99
|
|AKMGY
|70,00
|2.162.548
|% -9,44
|
|GSRAY
|4,47
|86.404.225
|% -8,02
|
|YONGA
|43,92
|4.718.684
|% -7,85
|
|SISE
|7,47
|2.031.152.056
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.223.002.024
|% -1,67
|
|ASELS
|17,45
|696.654.501
|% 1,34
|
|CEMTS
|15,37
|378.980.174
|% 2,74
|
|THYAO
|10,47
|362.967.849
|% 0,10
|
|SISE
|7,47
|2.031.152.056
|% 5,66
|
|GARAN
|7,05
|1.223.002.024
|% -1,67
|
|ODAS
|2,68
|281.358.990
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,10
|200.297.713
|% -0,47
|
|IHLAS
|1,07
|82.209.869
|% -0,93
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7931
|7,7968
|% 1,81
|
|Euro
|9,0903
|9,1002
|% 2,17
|
|Sterlin
|10,0267
|10,0770
|% 3,03
|
|Frank
|8,3804
|8,4308
|% 2,03
|
|Riyal
|2,0718
|2,0821
|% 1,77
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,56
|
|Altın Gr.
|466
|466
|7,50
|
|Cumhuriyet
|3.092
|3.139
|34,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|33,94
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|16,42
|
|Çeyrek
|746
|763
|8,21
|
|Gümüş.Ons
|22,90
|22,94
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|5,75
|5,77
|0,12
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|0,04
|
Seans Raporu
14:35
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-
14:47GSRAY
Yüzde -7.20 oranında düşüşle 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 924, 894 adet işlem
-
14:45RTALB
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 47.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 074, 322 adet işlem
-
14:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 29 kaybederek (% -0.18 ) 1, 260
-
14:44
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SISE, GARAN, ODAS
-
14:44XU100
Endeks 1, 123 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 08 altında . İşlem hacmi 11, 651.00 milyon TL de