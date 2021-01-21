***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu
21.01.2021 13:29
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Attila Dogudan Privatstiftung 6443746 EUR 33,07
Halka Açık 13044254 EUR 66,93
TOPLAM 19488000 EUR 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903651
BIST
13:281.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,53
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
13:287,4076
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0115
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
13:289,0017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
13:28445,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,40
|Açılış
|: 445,20
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler13:26
|PKENT
|1.576,40
|6.157.799
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.285.516
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|656.961
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.659.008
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|2.332.407
|% 10,00
|
|AVHOL
|7,17
|12.458.914
|% -7,72
|
|OYAYO
|10,67
|82.780.355
|% -7,70
|
|BASCM
|15,50
|505.892
|% -7,02
|
|UMPAS
|2,19
|421.080
|% -6,41
|
|KLNMA
|32,78
|1.198.581
|% -4,99
|
|EKGYO
|2,55
|1.189.290.514
|% 3,66
|
|GARAN
|10,20
|947.372.733
|% 1,49
|
|KARSN
|4,40
|717.255.390
|% 6,28
|
|SISE
|7,96
|495.237.492
|% -1,73
|
|THYAO
|13,32
|481.176.542
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,55
|1.189.290.514
|% 3,66
|
|KARSN
|4,40
|717.255.390
|% 6,28
|
|SKBNK
|1,59
|228.140.824
|% 0,63
|
|TSKB
|1,97
|269.609.963
|% -0,51
|
|IHLGM
|1,49
|201.543.260
|% 2,76
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4040
|7,4096
|% -0,13
|
|Euro
|8,9945
|9,0033
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,1407
|10,1915
|% 0,46
|
|Frank
|8,3150
|8,3651
|% 0,18
|
|Riyal
|1,9681
|1,9780
|% -0,10
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|0,41
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.939
|3.014
|6,17
|
|Yarım
|1.421
|1.458
|2,99
|
|Çeyrek
|713
|729
|1,49
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,90
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,16
|6,17
|0,01
|
|B. Petrol
|55,77
|55,77
|-0,31
|