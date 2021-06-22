***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu









***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviATTİLA DOĞUDAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 03.06.1997 İcrada Görevli CEO/Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır. Evet Bağımsız Üye DeğilGOTTFRIED NEUMEISTER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 16.07.2012 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü "HESUS FX Trading AG'' isimli anonim Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0.1 Bağımsız Üye DeğilATTİLA MARK DOĞUDAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.06.2021 İcrada Görevli Operasyon Müdürü Bulunmamaktadır. Evet Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerATTİLA DOĞUDAN CEO/Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını CEO/Yönetim Kurulu Başkanı Bulunmamaktadır.GOTTFRIED NEUMEISTER CEO/Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyesi ve Operasyon Direktörü 'HESUS FX Trading AG'' isimli anonim Şirketin Yönetim Kurulu ÜyesiATTİLA MARK DOĞUDAN Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Operasyon Müdürü Bulunmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943630BIST