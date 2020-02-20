***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
20.02.2020 12:02
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
20/02/2020
Karar Sayısı
102
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2019/2020 mali yılına ait 1 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820297
BIST
13:20118.272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -923,81
|Açılış
|: 119.289
|
|Önceki Kapanış
|: 119.196
|
119.350
En Düşük
117.838
13:206,0902
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0057
|Açılış
|: 6,0870
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0790
|
6,1018
En Düşük
6,0806
13:206,5781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 6,5720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5630
|
6,5913
En Düşük
6,5663
13:20315,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,22
|Açılış
|: 315,24
|
|Önceki Kapanış
|: 315,46
|
316,04
En Düşük
314,06
BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,55
|133.775.284
|% 19,53
|
|HATEK
|9,86
|15.827.929
|% 15,19
|
|UZERB
|2,20
|105.954
|% 10,00
|
|NATEN
|20,78
|80.465.227
|% 7,78
|
|YBTAS
|4.743,20
|507.849
|% 5,43
|
|VERTU
|5,52
|29.121.899
|% -16,36
|
|QNBFB
|39,00
|1.846.547
|% -11,36
|
|TSPOR
|6,98
|555.381.704
|% -10,28
|
|MZHLD
|13,32
|119.997
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,52
|684.452.795
|% -9,74
|
|BJKAS
|3,37
|875.852.875
|% -4,26
|
|ASELS
|29,14
|768.783.341
|% -2,15
|
|GSRAY
|3,52
|684.452.795
|% -9,74
|
|FENER
|17,60
|623.425.742
|% -9,47
|
|THYAO
|14,71
|558.859.604
|% -1,28
|
|BJKAS
|3,37
|875.852.875
|% -4,26
|
|CEMAS
|1,30
|248.508.809
|% -1,52
|
|GSRAY
|3,52
|684.452.795
|% -9,74
|
|IHLGM
|1,25
|124.310.844
|% -3,85
|
|ODAS
|2,14
|212.043.325
|% -4,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8193
|7,8585
|% -0,25
|
|Frank
|6,1647
|6,2019
|% 0,07
|
|Riyal
|1,6175
|1,6256
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-2,05
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.088
|2.120
|10,00
|
|Tam
|2.078
|2.129
|9,89
|
|Yarım
|1.004
|1.030
|4,78
|
|Çeyrek
|504
|515
|2,39
|
|Gümüş.Ons
|18,25
|18,29
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,56
|3,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|59,19
|59,19
|0,07
|