***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
12.08.2020 10:04
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Bulunmamaktadır.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/08/2020
Karar Sayısı
104
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 mali yılına ait 1 Nisan 2020 – 30 Haziran 2020 tarih aralığını kapsayan 3 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868250
BIST
10:521.097
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -13,23
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.097
10:527,3312
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1266
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3312
En Düşük
7,1827
10:528,6124
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 0,1297
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6181
En Düşük
8,4425
10:52455,50
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 12,71
|Açılış
|: 455,50
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
456,45
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler10:52
|FADE
|3,85
|339.505
|% 10,00
|
|KSTUR
|81,40
|126.984
|% 10,00
|
|YONGA
|28,82
|71.214
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|10.225.722
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|7.420.982
|% 9,98
|
|CASA
|26,56
|6.162
|% -9,97
|
|RALYH
|16,28
|1.673.991
|% -9,96
|
|EKIZ
|9,17
|592.364
|% -9,92
|
|GLRYH
|16,62
|16.761.456
|% -8,58
|
|NUGYO
|6,55
|9.865.949
|% -7,88
|
|THYAO
|11,82
|882.597.400
|% 1,81
|
|EKGYO
|2,03
|369.318.312
|% -1,93
|
|GARAN
|7,01
|328.073.673
|% -0,57
|
|ASELS
|17,68
|286.695.087
|% -2,32
|
|PGSUS
|51,05
|268.234.243
|% 4,74
|
|EKGYO
|2,03
|369.318.312
|% -1,93
|
|THYAO
|11,82
|882.597.400
|% 1,81
|
|TSKB
|1,12
|60.724.347
|% -0,88
|
|GARAN
|7,01
|328.073.673
|% -0,57
|
|YKBNK
|2,14
|94.915.405
|% -0,47
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3252
|7,3312
|% 1,76
|
|Euro
|8,6043
|8,6124
|% 1,53
|
|Sterlin
|9,5248
|9,5725
|% 1,64
|
|Frank
|7,9557
|8,0036
|% 1,66
|
|Riyal
|1,9468
|1,9565
|% 1,65
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|20,74
|
|Altın Gr.
|452
|452
|9,39
|
|Cumhuriyet
|3.018
|3.064
|-199,00
|
|Tam
|3.006
|3.083
|-195,43
|
|Yarım
|1.453
|1.491
|-94,54
|
|Çeyrek
|729
|746
|-47,27
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,86
|1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,27
|
|B. Petrol
|44,91
|44,91
|0,41
|
Seans Raporu
10:52
daha fazla
-
11:04LUKSK
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 453 adet işlem
-
11:03GLRYH
Yüzde -8.58 oranında düşüşle 16.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 000, 590 adet işlem
-
11:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 32 kaybederek (% -0.43 ) 1, 243
-
11:02
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, EKGYO, GARAN
-
11:02XU100
Endeks 1, 103 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 5, 328.00 milyon TL de