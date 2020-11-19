***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
19.11.2020 10:54
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/11/2020
Karar Sayısı
105
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 mali yılına ait 1 Nisan 2020 – 30 Eylül 2020 tarih aralığını kapsayan 6 aylık döneme ait özet konsolide ara dönem finansal tablolar hakkında düzenlenen Sınırlı Denetim Raporu'na ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889179
BIST
12:171.282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -12,80
|Açılış
|: 1.294
|
|Önceki Kapanış
|: 1.295
|
1.295
En Düşük
1.278
12:177,6740
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0420
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,7337
En Düşük
7,6305
12:179,0889
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0613
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,1693
En Düşük
9,0447
12:17459,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -4,44
|Açılış
|: 459,69
|
|Önceki Kapanış
|: 464,13
|
464,93
En Düşük
456,03
BIST En Aktif Hisseler12:17
|IZTAR
|12,76
|3.641.214
|% 10,00
|
|CASA
|60,50
|496.766
|% 10,00
|
|SAFKR
|9,58
|93.374.105
|% 9,99
|
|ATSYH
|5,29
|139.936
|% 9,98
|
|SKTAS
|5,44
|32.676.025
|% 9,90
|
|TKURU
|282,60
|133.670
|% -10,00
|
|ORMA
|10,13
|52.686
|% -9,96
|
|UZERB
|25,16
|229.157
|% -9,95
|
|EUYO
|5,35
|1.080.342
|% -9,93
|
|EMNIS
|21,34
|23.346
|% -9,88
|
|KRDMD
|4,74
|2.212.477.968
|% 3,27
|
|GARAN
|8,72
|1.525.387.182
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,88
|902.293.210
|% -1,71
|
|THYAO
|11,66
|579.536.606
|% -0,34
|
|PETKM
|4,73
|511.549.799
|% 0,64
|
|KRDMD
|4,74
|2.212.477.968
|% 3,27
|
|YKBNK
|2,88
|902.293.210
|% -1,71
|
|EKGYO
|1,94
|420.785.065
|% -2,51
|
|GARAN
|8,72
|1.525.387.182
|% -1,47
|
|PETKM
|4,73
|511.549.799
|% 0,64
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6704
|7,6740
|% -0,54
|
|Euro
|9,0808
|9,0889
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,1205
|10,1713
|% -0,88
|
|Frank
|8,3776
|8,4281
|% -0,66
|
|Riyal
|2,0411
|2,0514
|% -0,51
|
|12:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.864
|-6,66
|
|Altın Gr.
|459
|460
|-4,61
|
|Cumhuriyet
|3.049
|3.096
|-51,00
|
|Tam
|3.041
|3.119
|-46,05
|
|Yarım
|1.470
|1.509
|-22,28
|
|Çeyrek
|737
|754
|-11,14
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,99
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|5,90
|5,91
|-0,11
|
|B. Petrol
|44,05
|44,05
|-0,29
|