***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
18.02.2021 11:07
***DOCO*** DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18/02/2021
Karar Sayısı
106
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimiz DO & CO Aktiengesellschaft'ın 2020/2021 mali yılına ait 1 Nisan 2020 – 31 Aralık 2020 tarih aralığını kapsayan 9 aylık döneme ait bağımsız denetimden geçmemiş konsolide finansal tablolarına ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'na ait sorumluluk beyanı Ek'te pdf olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910766
BIST
12:451.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.560
En Düşük
1.548
12:456,9584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0076
|Açılış
|: 6,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:458,4144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0227
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:45399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,07
|Açılış
|: 399,60
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:45
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.894.071
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.846.120
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,08
|38.323.334
|% -8,11
|
|TKURU
|318,10
|3.103.784
|% -6,63
|
|TMPOL
|19,41
|54.802.231
|% -6,23
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|SASA
|48,40
|1.310.769.619
|% 6,89
|
|THYAO
|12,52
|863.930.040
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|826.628.462
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|PETKM
|5,19
|557.800.304
|% 2,77
|
|ODAS
|4,16
|398.979.899
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.214.641
|% 1,21
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9556
|6,9584
|% -0,11
|
|Euro
|8,4071
|8,4144
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6594
|9,7078
|% 0,35
|
|Frank
|7,7285
|7,7750
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% -0,07
|
|12:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|